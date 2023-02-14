Білоцерківський завод Еталон виставили на продаж — яка стартова ціна

Онлайн-торги заплановані на 10 березня

В Україні виставили на продаж "Білоцерківський завод "Еталон", що займався виготовленням дозиметрів та навігаційного обладнання. Онлайн-торги заплановані на 10 березня.

Про це повідомив Фонд державного майна України (ФДМУ).

Яке майно входить в лот

Як зазначили в Фонді держмайна, загальна площа підприємства становить 12,16 тис. кв. м. На балансі підприємства: адміністративні приміщення, гаражі для легкових та вантажних автомобілів, склади та закрита автомийка, а також автозаправна станція. Ще на балансі транспорт: ЗИЛ 13081 (тягач), причіп ОДАЗ-93571 (платформа), екскаватор ЭО 2621В, автонавантажувач Р 4045.

За умовами, новий власник муситиме протягом шести місяців погасити заборгованість підприємства, яка сягає 11,9 млн грн. Також заборонено звільняти працівників за власною ініціативою упродовж шести місяців. Їх загалом лише 11-ть.

Також вказано, що підприємства виготовляло:

дозиметри-радіометри типу СЕГ-05, МКС-1Е, РУГ-Р;

автоматику безпеки на котли Факел-2М;

сервісне обслуговування та ремонт приладів.

Упродовж 2020–2022 років підприємство не виготовляло продукцію. Загальний дохід компанії за минулий рік становив склад 950 тисяч грн.

Стартова ціна — 35 млн грн.

Більше про приватизацію

Нагадаємо, раніше Верховна Рада спростила приватизацію низки державних підприємств, які мають багатомільйонні податкові борги. Такі об'єкти можна буде придбати без згоди податкових органів за умови сплати боргу.

Також ми писали, що Фонд державного майна України (ФДМУ) після продажу морського торговельного порту Усть-Дунайськ готується виставити на приватизацію черговий порт. Цього разу йдеться про Білгород-Дністровський морпорт.