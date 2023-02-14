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Белоцерковский завод "Эталон" выставили на продажу: какая стартовая цена

14 февраля 2023 13:23
lis.jpg - Ксения Лисновская
Белоцерковский завод Эталон выставили на продажу — какая стартовая цена
Онлайн-торги запланированы на 10 марта
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Украине выставили на продажу Белоцерковский завод "Эталон", занимавшийся изготовлением дозиметров и навигационного оборудования. Онлайн-торги запланированы на 10 марта.

Об этом сообщил Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ).

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Как отметили в Фонде госимущества, общая площадь предприятия составляет 12,16 тыс. кв. м. На балансе предприятия: административные помещения, гаражи для легковых и грузовых автомобилей, склады и закрытая автомойка, а также автозаправочная станция. Еще на балансе транспорт: ЗИЛ 13081 (тягач), прицеп ОДАЗ-93571 (платформа), экскаватор ЭО 2621В, автопогрузчик Р 4045.

По условиям, новый собственник должен в течение шести месяцев погасить задолженность предприятия, достигающую 11,9 млн грн. Также запрещено увольнять работников по собственной инициативе в течение шести месяцев. Их всего лишь 11-ть.

Также указано, что предприятие производило:

  • дозиметры-радиометры типа СЭГ-05, МКС-1Е, РУГ-Р;
  • автоматику безопасности на котлы Факел-2М;
  • сервисное обслуживание и ремонт устройств.

В течение 2020-2022 годов предприятие не производило продукцию. Общий доход компании за прошлый год составил 950 тысяч грн.

Стартовая цена — 35 млн грн.

Больше о приватизации

Напомним, ранее Верховная Рада упростила приватизацию ряда государственных предприятий, имеющих многомиллионные налоговые долги. Такие объекты можно будет приобрести без согласия налоговых органов при уплате долга.

Также мы писали, что Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) после продажи морского торгового порта Усть-Дунайск готовится выставить на приватизацию очередной порт. На этот раз речь идет о Белгороде-Днестровском морпорте.

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