Верховна Рада та її витрати — у скільки обійшлись українцям у 2023 році

Засідання Верховної Ради. Фото:fb/rada.gov.ua

У 2024 році на діяльність Верховної Ради заклали більше коштів, аніж попереднього року. У 2023-му народні депутати витратили понад 2,5 млрд гривень.

Про це йдеться у відповіді апарату Верховної Ради на інформаційний запит LIGA.net.

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Як йдеться у листі, функціонування роботи парламенту воєнного 2023 року коштувало державному бюджету 2,6 млрд гривень.

Там уточнили, що частина з цієї суми пішла на фінансування візитів делегацій народних депутатів за кордон. Так, торік нардепи витратили на закордонні подорожі 13,7 млн гривень.

На 2024 рік бюджетом передбачена більша сума витрат на український парламент. На річний обсяг видатків для діяльності Верховної Ради закладено 2,947 млрд гривень.

При цьому у відповіді канцелярія парламенту зауважила, що передбачені витрати на функціонування державного законодавчого органу є максимально економними.

"Необхідно зазначити, що в умовах воєнного стану Верховна Рада України здійснює діяльність у режимі максимальної економії бюджетних коштів", — йдеться у листі.

Також торік завдяки економному та раціональному використанню бюджетних коштів до держбюджету повернули 109,4 млн гривень, додали в апараті Верховної Ради.

Джерело: Liga.net

Джерело: Liga.net

Що ще варто знати

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