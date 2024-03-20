Верховная Рада и ее расходы — во сколько обошлись украинцам в 2023 году

Заседание Верховной Рады. Фото:fb/rada.gov.ua

В 2024 году на деятельность Верховной Рады заложили больше средств, чем в прошлом году. В 2023-м народные депутаты потратили более 2,5 млрд гривен.

Об этом говорится в ответе аппарата Верховной Рады на информационный запрос LIGA.net.

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Как говорится в письме, функционирование работы парламента военного 2023 года обошлось государственному бюджету в 2,6 млрд гривен.

Там уточнили, что часть этой суммы пошла на финансирование визитов делегаций народных депутатов за границу. Так, в прошлом году нардепы потратили на заграничные путешествия 13,7 млн гривен.

На 2024 год бюджетом предусмотрена большая сумма расходов на украинский парламент. На годовой объем расходов для деятельности Верховной Рады заложено 2,947 млрд гривен.

При этом в ответе канцелярия парламента отметила, что предусмотренные расходы на функционирование государственного законодательного органа максимально экономны.

"Необходимо отметить, что в условиях военного положения Верховная Рада Украины осуществляет деятельность в режиме максимальной экономии бюджетных средств", — говорится в письме.

Также в прошлом году благодаря экономному и рациональному использованию бюджетных средств в госбюджет вернули 109,4 млн гривен, добавили в аппарате Верховной Рады.

Источник: Liga.net

Источник: Liga.net

Что еще стоит знать

Напомним, Европейский Союз подготовил закон, согласно которому Украина начнет получать прибыль от замороженных российских активов уже в июле. Инициатива предусматривает получение примерно 3 миллиардов евро в год от замороженных активов РФ и использование их для украинской армии из-за нехватки средств в бюджете.

Также мы писали, что в 2024 году власти перешли к практической реализации реформы оплаты труда чиновников, изменив ее составляющие для сокращения злоупотреблений по начислению заоблачных премий. Известно, как изменилась заработная плата местных органов власти.