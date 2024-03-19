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Євросоюз передасть прибуток російських активів на зброю ЗСУ — названо дату

19 березня 2024 11:41
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
ЄС готує закон про переказ прибутків Центробанку Росії на потреби ЗСУ
Снаряди для ЗСУ. Фото: euronews.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Європейський Союз підготував закон, за яким Україна почне отримувати прибуток від заморожених російських активів вже в липні. Ініціатива передбачає отримання приблизно 3 мільярдів євро на рік від заморожених активів РФ та використання їх для постачання зброї в Україну.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Зазначається, що підготовлені документи мають отримати підтримку всіх держав-членів ЄС. Вони передбачають запровадження податку на непередбачений прибуток, отриманий від заморожених активів Центрального банку РФ. Таким чином, за задумом, можна буде використовувати приблизно 3 мільярди євро на рік для фінансування постачання зброї в Україну та оборонної промисловості.

Близько 260 мільярдів євро активів російського центрального банку, в основному у формі цінних паперів та грошових коштів, було заморожено країнами Великої сімки, ЄС та Австралією. Причому понад дві третини з них заблоковано саме в ЄС.

Згідно з пропозицією ЄС, частка доходів, отриманих з 15 лютого, яка ще не визначена, передаватиметься ЄС двічі на рік доти, доки санкції з РФ не буде знято. Кошти в основному будуть направлені до Європейського фонду миру, який відшкодовує вартість поставленої зброї, а також до фонду бюджету ЄС по Україні.

Переважна більшість коштів РФ була заморожена через бельгійську клірингову палату Euroclear, де минулого року вони принесли близько 4,4 мільярда євро прибутку.

Нагадаємо, експерти підрахували збитки РФ від атак дронів на НПЗ. Близько 600 тисяч барелів нафтопереробних потужностей Росії було виведено з ладу внаслідок ударів українських безпілотників.

Також, ми писали, що ЄС не може заборонити весь російський алюміній. Алюмінієва продукція з РФ могла увійти до 13 пакета санкцій ЄС проти Росії, що був прийнятий у лютому, але цього так і не сталося.

санкції проти Росії
війна
зброя
гроші
Україна
активи
Росія

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