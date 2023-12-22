Зарплати в Україні — кому з медиків доплатять по 20%

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні деяким фахівцям медичної сфери змінять підхід до нарахування заробітної плати. Йдеться про доплату за роботу в несприятливих умовах праці.

Про це розповів представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Хто з медиків отримає доплати

За його словами, Кабінет міністрів вніс зміни до постанови від 03 лютого 2021 року N67 "Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів освіти".

Згідно зі змінами, передбачається запровадження на період воєнного стану для медпрацівників освітніх закладів державної й комунальної форми власності, які працюють у закладах освіти, де освітній процес очний, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти, доплату за роботу у несприятливих умовах.

Йдеться про надання здобувачам освіти психологічної підтримки доплати у 20% посадового окладу, який визначено за тарифними розрядами Єдиної тарифної сітки.

Таку доплату встановлюють за умови проходження медпрацівниками спеціального онлайн-курсу. Він має назву "Ведення поширених психічних розладів на первинному рівні медичної допомоги із використанням керівництва mhGAP". У разі його проходження нададуть відповідний документ, на основі якого медики матимуть право на доплати.

Яка зараз зарплата у медиків

Згідно із законом, в регіонах, де тривають активні бойові дії, заробітні плати медиків мають бути не менші за:

28 тис. грн — у лікарів, фармацевтів, професіоналів сфери охорони здоров’я та спеціалістів з вищою немедичною освітою;

— у лікарів, фармацевтів, професіоналів сфери охорони здоров’я та спеціалістів з вищою немедичною освітою; 18 тис. грн — у медсестер, медбратів;

— у медсестер, медбратів; 9 тис. грн — у молодших медичних працівників.

Водночас на прифронтових територіях мінімальна зарплата має становити:

23 тис. грн — лікарі, фармацевти, професіонали у галузі охорони здоров’я та професіонали з вищою немедичною освітою у медгалузі;

— лікарі, фармацевти, професіонали у галузі охорони здоров’я та професіонали з вищою немедичною освітою у медгалузі; 15,5 тис. грн — медсестри та медбрати;

— медсестри та медбрати; 8 тис. грн — молодші медпрацівники.

Урядове рішення чинне до кінця поточного року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні влада планує кардинально змінити підходи в оплаті праці співробітникам освітньої сфери. Відомо, яку заробітну плату отримують вчителі різних категорій у 2023 році та чому її хочуть змінити.

Також ми писали, що в Україні у 2024 році відбудеться підвищення рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. Це спричинить збільшення розміру низки соціальних допомог, доплат, податків та зборів.