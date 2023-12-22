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Зарплати в школах — кому з освітян платять 16 тис. гривень

22 грудня 2023 13:41
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Оплата праці вчителів — які зараз зарплати та хто отримує 16 тис. грн
Вчителька у класі. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні влада планує кардинально змінити підходи в оплаті праці співробітникам освітньої сфери. Відомо, яку заробітну плату отримують вчителі різних категорій у 2023 році та чому її хочуть змінити.

Про це повідомляється на порталі nus.org.

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Система оплати праці

Зараз же для працівників сфери освіти діє така система оплати праці: низька базова ставка та дуже багато дрібних надбавок. Розмір заробітної плати залежить від:

  • посадового окладу;
  • надбавки за вислугу років;
  • доплати за класне керівництво;
  • надбавки за престижність посади;
  • доплати за сумлінну працю;
  • допомоги оздоровлення;
  • доплати за перевірку зошитів.

Зарплата педагога без стажу

Згідно з даними, найнижчий посадовий оклад на 2023 рік отримує молодий вчитель без стажу роботи — 5 699 грн. До цієї суми також додаються надбавки:

  • надбавка за вислугу років — 627 грн (10% для молодих педагогів);
  • доплати за класне керівництво — 1,3 тис. грн;
  • надбавки за престижність праці — 1,25 тис. грн;
  • доплати за гарну працю — 522 грн;
  • надбавки на допомогу на оздоровлення — 522 грн.

Оплата праці вчителя першої категорії

За інформацією Міносвіти, у середньому зарплата молодого педагога без стажу становить 10,57 тис. грн.

Учитель першої категорії в країні отримує заробітну плату на рівні 12,9 тис. грн, де ставка 6,56 тис. грн, решта — різні надбавки.

Зарплатня педагога вищої категорії

Вчитель вищої категорії отримує близько 13,76 тис. грн, де 7 тис. грн ставки, решта — різні доплати та надбавки.

Водночас, директори загальноосвітніх закладів мають ставку 8,68 тис. грн, а разом з надбавками та доплатами — 16,1 тис. грн.

З огляду на низьку зарплату освітян, Міносвіти планує у 2024-2025 роках запустити пілотний проєкт з оплати праці нового формату в 0,5 тис. школах.

зарплати вчителів
Джерело: nus.org

Що ще варто знати

Нагадаємо, у місцевих та апеляційних судах працівники отримають більші суми заробітної плати наприкінці 2023 року. У Державній судовій адміністрації пообіцяли підвищити стимулюючі виплати.

Також ми писали, що в Україні у 2024 році відбудеться підвищення рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. Це спричинить збільшення розміру низки соціальних допомог, доплат, податків та зборів.

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