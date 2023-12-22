Зарплаты в Украине — кому из медиков доплатят по 20%

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине некоторым специалистам медицинской сферы изменят подход к начислению заработной платы. Речь идет о доплате за работу в неблагоприятных условиях труда.

Об этом рассказал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Читайте также:

Кто из медиков получит доплаты

По его словам, Кабинет министров внес изменения в постановление от 03 февраля 2021 года N67 "Некоторые вопросы оплаты труда медицинских работников учебных заведений".

Согласно изменениям, предусматривается введение на период военного положения для медработников образовательных учреждений государственной и коммунальной формы собственности, работающих в учебных заведениях, где образовательный процесс очный, сочетанием очной и дистанционной формы получения образования, доплату за работу в неблагоприятных условиях.

Речь идет о предоставлении соискателям образования психологической поддержки доплаты в 20% должностного оклада, определенного по тарифным разрядам Единой тарифной сетки.

Такую доплату устанавливают при прохождении медработниками специального онлайн-курса. Он называется "Ведение распространенных психических расстройств на первичном уровне медицинской помощи с использованием руководства mhGAP". В случае его прохождения будет предоставлен соответствующий документ, на основе которого медики будут иметь право на доплаты.

Какая сейчас зарплата у медиков

Согласно закону, в регионах, где продолжаются активные боевые действия, заработные платы медиков должны быть не меньше:

28 тыс. грн — у врачей, фармацевтов, профессионалов сферы здравоохранения и специалистов с высшим немедицинским образованием;

— у врачей, фармацевтов, профессионалов сферы здравоохранения и специалистов с высшим немедицинским образованием; 18 тыс. грн — у медсестер, медбратьев;

— у медсестер, медбратьев; 9 тыс. грн — у младших медицинских работников.

В то же время, на прифронтовых территориях минимальная зарплата должна составлять:

23 тыс. грн — врачи, фармацевты, профессионалы в области здравоохранения и профессионалы с высшим немедицинским образованием в медотрасли;

— врачи, фармацевты, профессионалы в области здравоохранения и профессионалы с высшим немедицинским образованием в медотрасли; 15,5 тыс. грн — медсестры и медбратья;

— медсестры и медбратья; 8 тыс. грн — младшие медработники.

Правительственное решение действует до конца этого года.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине власти планируют кардинально изменить подходы в оплате труда сотрудникам образовательной сферы. Известно, какую заработную плату получают учителя разных категорий в 2023 году и почему ее хотят изменить.

Также мы писали, что в Украине в 2024 году произойдет повышение уровня минимальной заработной платы и прожиточного минимума. Это приведет к увеличению размера ряда социальных пособий, доплат, налогов и сборов.