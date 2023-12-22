Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Больше на 20% — Кабмин назначил доплаты некоторым специалистам arrow

Больше на 20% — Кабмин назначил доплаты некоторым специалистам

22 декабря 2023 21:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зарплаты в Украине — кому из медиков доплатят по 20%
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине некоторым специалистам медицинской сферы изменят подход к начислению заработной платы. Речь идет о доплате за работу в неблагоприятных условиях труда.

Об этом рассказал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Читайте также:

Кто из медиков получит доплаты

По его словам, Кабинет министров внес изменения в постановление от 03 февраля 2021 года N67 "Некоторые вопросы оплаты труда медицинских работников учебных заведений".

Согласно изменениям, предусматривается введение на период военного положения для медработников образовательных учреждений государственной и коммунальной формы собственности, работающих в учебных заведениях, где образовательный процесс очный, сочетанием очной и дистанционной формы получения образования, доплату за работу в неблагоприятных условиях.

Речь идет о предоставлении соискателям образования психологической поддержки доплаты в 20% должностного оклада, определенного по тарифным разрядам Единой тарифной сетки.

Такую доплату устанавливают при прохождении медработниками специального онлайн-курса. Он называется "Ведение распространенных психических расстройств на первичном уровне медицинской помощи с использованием руководства mhGAP". В случае его прохождения будет предоставлен соответствующий документ, на основе которого медики будут иметь право на доплаты.

Какая сейчас зарплата у медиков

Согласно закону, в регионах, где продолжаются активные боевые действия, заработные платы медиков должны быть не меньше:

  • 28 тыс. грн — у врачей, фармацевтов, профессионалов сферы здравоохранения и специалистов с высшим немедицинским образованием;
  • 18 тыс. грн — у медсестер, медбратьев;
  • 9 тыс. грн — у младших медицинских работников.

В то же время, на прифронтовых территориях минимальная зарплата должна составлять:

  • 23 тыс. грн — врачи, фармацевты, профессионалы в области здравоохранения и профессионалы с высшим немедицинским образованием в медотрасли;
  • 15,5 тыс. грн— медсестры и медбратья;
  • 8 тыс. грн — младшие медработники.

Правительственное решение действует до конца этого года.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине власти планируют кардинально изменить подходы в оплате труда сотрудникам образовательной сферы. Известно, какую заработную плату получают учителя разных категорий в 2023 году и почему ее хотят изменить.

Также мы писали, что в Украине в 2024 году произойдет повышение уровня минимальной заработной платы и прожиточного минимума. Это приведет к увеличению размера ряда социальных пособий, доплат, налогов и сборов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию - 80x80

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Актуальное по теме