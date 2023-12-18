Бюджетні виплати зростуть у 2024 році — що зміниться

Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE

У 2024 році відбудеться підвищення рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. Це спричинить збільшення розміру низки соціальних допомог, доплат, податків та зборів.

Про те, що зміниться наступного року, розповіли експерти профільного видання Napensii.

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Новий розмір прожиткового мінімуму та мінімалки

Відповідно до затвердженого Державного бюджету на 2024 рік, новий рівень прожиткового мінімуму для працездатних громадян вже становитиме 2,92 тисячі гривень, а для тих, хто втратив працездатність — 2,36 тисячі гривень.

Наступного року мають намір підвищити мінімальну заробітну плату у дві хвилі:

1 січня — до 7,1 тисячі гривень;

1 квітня — до 8 тисяч гривень.

Зараз мінімальна зарплата в Україні становить 6,7 тисячі гривень. У 2023 році мінімалку не змінювали. Поточний рівень заморозили з 1 жовтня 2022 року у зв'язку з воєнним станом в країні.

За прогнозами, середня заробітна плата в країні у 2024-му підвищиться з 18,52 до 21,8 тисячі гривень.

Які виплати та збори залежать від мінімалки та прожиткового мінімуму

У зв'язку з новим розміром прожиткового мінімуму зміняться суми пенсійних виплат, які пов’язані із ним:

розмір мінімальної пенсії зросте з 2,09 до 2,36 тисячі гривень;

максимальної пенсії — з 20,93 до 23,61 тисячі гривень;

виплати за понаднормовий стаж — з 20,9 до 23,6 гривні за кожен наступний додатковий рік;

розмір виплати пенсії громадянам, які виконали вимоги щодо страхового стажу і досягли 65-річчя — з 2,68 до 2,84 тисячі гривні.

Новий рівень мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму змінять розміри:

окладу працівників залежно від посади;

податкової соціальної пільги;

неоподатковуваних мінімумів доходів;

максимальної бази нарахування єдиного соціального внеску;

мінімального страхового внеску;

лікарняної та декретної допомоги;

індексації зарплати;

розміру єдиного податку та єдиного соціального внеску для фізосіб-підприємців;

місцевих податків та зборів;

податку на нерухоме майно;

туристичного збору;

усіх штрафів;

місцевих зборів за паркування.

Зростуть всі види соціальних допомог і доплат, які залежать від прожиткового мінімуму.

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Нагадаємо, в українському пенсійному законодавстві відбудуться чергові зміни. Уряд визначив категорії громадян, яким суттєво уріжуть пенсії, до мінімальної.

Також ми писали, що до кінця поточного року для певних категорій громадян може змінитися розмір пенсії. А деякі з українців можуть взагалі втратити виплати. Кабінет Міністрів збирається провести звірку соціальних виплат українців.