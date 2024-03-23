Пенсії удесятеро вищі — кому з українців виплатять більше

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні у разі виходу на "заслужений відпочинок" кілька категорій громадян мають право на одноразову виплату, що дорівнює 10 пенсіям. Для цього потрібно відповідати кільком умовам.

Відповідні норми прописані в українському законодавстві.

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Право на десятикратні виплати

Так, право на десятикратні виплати зазначене в законах №1788 "Про пенсійне забезпечення" та законі №1058 "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

На такі виплати можуть претендувати одразу кілька категорій громадян у разі виходу на "заслужений відпочинок". Зокрема: працівники комунальних та державних закладів.

Є важлива умова: такі пенсіонери повинні мати відповідний страховий стаж на певних посадах:

для чоловіків — 35 років;

для жінок — 30 років.

Хто зможе отримати більше

Право на одноразову виплату у розмірі десяти пенсій дає робота в низці установ. Якщо громадяни працюють:

у загальноосвітніх навчальних закладах, військових загальноосвітніх навчальних закладах, музичних та художніх школах;

міжшкільних навчально-виробничих комбінатах;

дитячих будинках, дитячих трудових та виховно-трудових колоніях, дитячих приймальних пунктах та приймальниках-розподільниках для неповнолітніх, логопедичних пунктах та стаціонарах, школах-клініках;

вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації, професійно-технічних навчальних закладах;

дошкільних навчальних закладах всіх типів;

позашкільних навчальних закладах;

бібліотеках;

дитячих клініках, поліклініках, лікарнях, санаторіях, диспансерах, будинках дитини, дитячих відділеннях в лікарнях, санаторіях, диспансерах та установах для виконання покарань;

лікарняних закладах, лікувально-профілактичних закладах особливого типу, лікувально-трудових профілакторіях, амбулаторно-поліклінічних закладах, закладах швидкої та невідкладної медичної допомоги, закладах переливання крові, закладах охорони материнства і дитинства, санаторно-курортних закладах, закладах з проведення лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань Держсанепідслужби і територіальних органах Держсанепідслужби (щодо працівників, які не є державними службовцями), діагностичних центрах;

аптеках, аптечних кіосках, аптечних магазинах, контрольно-аналітичних лабораторіях;

медико-соціальних експертних комісіях, бюро судово-медичної експертизи;

інтернатних установах для інвалідів, дітей-інвалідів та людей похилого віку;

медичних відділах протезних підприємств.

При цьому у разі призначення пенсій за вислугу років вищевказаним категоріям осіб допускається підсумовування страхового стажу за періоди їхньої роботи в установах та закладах освіти, охорони здоров'я та соцзахисту.

Ключовою вимогою є те, щоб на дату досягнення пенсійного віку, громадянин працював в установі державної чи комунальної форми власності на посадах, робота на яких надає право на призначення пенсій за вислугу років. Ще одна деталь — українці отримають відповідну виплату тільки у тому разі, якщо до цього не отримували жодної іншої пенсії.

Що ще варто знати

Нагадаємо, громадяни, які працюють неофіційно, не матимуть достатньо страхового стажу та законного права на пенсію. Відомо, які суми отримають українці за таких умов.

Також ми писали, що у березні 2024 року в країні провели індексацію пенсій громадян, яка мала підвищити виплати у середньому на 8%. Однак на практиці українці отримали менші суми доплат, аніж було обіцяно.