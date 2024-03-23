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Больше в десять раз — кто из украинцев получит более высокий размер пенсии

23 марта 2024 06:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Пенсии в десять раз выше — кому из украинцев выплатят больше
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине в случае выхода на "заслуженный отдых" несколько категорий граждан имеют право на одноразовую выплату, равную 10 пенсиям. Для этого нужно соответствовать нескольким условиям.

Соответствующие нормы прописаны в украинском законодательстве.

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Право на десятикратные выплаты

Так, право на десятикратные выплаты указано в законах №1788 "О пенсионном обеспечении" и законе №1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

На такие выплаты могут претендовать сразу несколько категорий граждан при выходе на "заслуженный отдых". В частности, работники коммунальных и государственных учреждений.

Есть важное условие: такие пенсионеры должны иметь соответствующий страховой стаж на определенных должностях:

  • для мужчин — 35 лет;
  • для женщин — 30 лет.

Кто сможет получить больше

Право на единовременную выплату в размере десяти пенсий дает работа в ряде учреждений. Если граждане работают:

  • в общеобразовательных учебных заведениях, военных общеобразовательных учебных заведениях, музыкальных и художественных школах;
  • межшкольных учебно-производственных комбинатах;
  • детских домах, детских трудовых и воспитательно-трудовых колониях, детских приемных пунктах и приемниках-распределителях для несовершеннолетних, логопедических пунктах и стационарах, школах-клиниках;
  • высших учебных заведениях I-II уровней аккредитации, профессионально-технических учебных заведениях;
  • дошкольных учебных заведениях всех типов;
  • внешкольных учебных заведениях;
  • библиотеках;
  • детских клиниках, поликлиниках, больницах, санаториях, диспансерах, домах ребенка, детских отделениях в больницах, санаториях, диспансерах и учреждениях для исполнения наказаний;
  • больничных заведениях, лечебно-профилактических заведениях особого типа, лечебно-трудовых профилакториях, амбулаторно-поликлинических заведениях, заведениях скорой и неотложной медицинской помощи, заведениях переливания крови, заведениях охраны материнства и детства, санаторно-курортных заведениях, заведениях по проведению лабораторных и инструментальных испытаний Госсанэпидслужбы и территориальных органах Госсанэпидслужбы (в отношении работников, не являющихся государственными служащими), диагностических центрах;
  • аптеках, аптечных киосках, аптечных магазинах, контрольно-аналитических лабораториях;
  • медико-социальных экспертных комиссиях, бюро судебно-медицинской экспертизы;
  • интернатных учреждениях для инвалидов, детей-инвалидов и пожилых людей;
  • медицинских отделах протезных предприятий.

При этом в случае назначения пенсий за выслугу лет вышеуказанным категориям лиц допускается суммирование страхового стажа за периоды их работы в учреждениях и учебных заведениях, здравоохранении и соцзащите.

Ключевым требованием является то, чтобы на дату достижения пенсионного возраста гражданин работал в учреждении государственной или коммунальной формы собственности на должностях, работа на которых дает право на назначение пенсий за выслугу лет. Еще одна деталь — украинцы получат соответствующую выплату только в том случае, если раньше не получали никакой другой пенсии.

Что еще стоит знать

Напомним, граждане, работающие неофициально, не будут иметь достаточно страхового стажа и законного права на пенсию. Известно, какие суммы получат украинцы в таких условиях.

Также мы писали, что в марте 2024 года в стране была проведена индексация пенсий граждан, которая должна была повысить выплаты в среднем на 8%. Однако на практике украинцы получили меньшие суммы доплат, чем было обещано.

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