Нерухомість в Україні — більшість новобудов України мають проблеми із законом

Нерухомість в Києві. Фото: Новини.LIVE/Олексій Гончаров

В Україні у більшості житлових комплексів, що перебувають на стадії будівництва, є судові процеси щодо земельних ділянок. Експерти проаналізували всі новобудови та створили новий проєкт, покликаний допомогти перевірити їх на законність.

Про це повідомляє сервіс Opendatabot.

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Як свідчать дані моніторингу, в країні налічується 54% житлових комплексів, які мають судові процеси щодо землі. Йдеться про 214 житлових об'єктів з майже чотирьох сотень проаналізованих новобудов.

Зокрема, забудовники 22 ЖК не продовжили оренду земельної ділянки. Дев'ять майбутніх комплексів мають найбільш критичну ситуацію, адже в Реєстрі речових прав відсутня інформація про зв'язок землі із будівництвом.

"Відсутність будь-яких дозволів, прав на землю або неправильне землевикористання на момент, коли зводять новобудову — це простір для корупції тоді, коли будівлю вводитимуть до експлуатації. Ба навіть пізніше, коли люди вже будуть в ній жити. Адже вирішити такі проблеми законним шляхом потім, коли люди вже вклали свої гроші, майже неможливо. Наразі головні ризики ми вбачаємо саме у землі, тож перше дослідження зосереджено саме на цих питаннях", — повідомив засновник проєкту Олексій Іванкін.

Перевірка новобудов на законність

З огляду на це, аналітики Opendatabot проаналізували усі новобудови країни та на основі цього створили новий безоплатний проєкт, який допоможе перевірити новобудову на законність та убезпечитись від проблем під час купівлі житла.

"Використання відкритих даних для боротьби з неналежним містобудівництвом і корупцією є поширеною і дієвою практикою. Аналіз десятків реєстрів задля виявлення правопорушень потребує багато часу та професійної експертизи. Завдяки open data сервісам це можна зробити в декілька кліків", — додав керівник Opendatabot.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні частину громадян планують звільнити від необхідності здійснення орендної плати за державне чи комунальне майно. Це прописано у відповідному проєкті постанови, який направили у секретаріат Кабінету Міністрів для розгляду.

Також ми писали, що українці, житло яких постраждало через обстріли, можуть отримати фінансову підтримку від "Карітас Україна" за підтримки Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Гроші надають саме на ремонт осель.