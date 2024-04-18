Чим ризикують українці, які неофіційно здають житло в оренду

Щаслива пара в новій квартирі. Фото: hostingvitalicio.com

Для значної кількості українців надання в оренду нерухомості є способом отримувати суттєвий пасивний дохід. Тим не менш, не всі знають, що така оренда без офіційного оформлення та сплати податків може мати неприємні наслідки. Таким чином, власники та орендарі не мають гарантій захисту прав.

Про те, які ризики та види відповідальності очікують на недобросовісних орендодавців розповів нотаріус Золтан Русанюк у четвер, 18 квітня.

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Податки під час оренди нерухомості

Кожен громадянин, навіть який передає нерухоме майно в оренду, зобов’язаний задекларувати отриманий дохід у вигляді орендної плати та сплатити до бюджету податок на доходи фізичних осіб.

Для офіційного відображення сплати податку необхідно заповнити Декларацію про майновий стан та доходи. Відповідну форму можна знайти на офіційній сторінці Державної податкової служби України.

Варто враховувати, що сума отриманого доходу, сума сплаченого протягом звітного податкового року податку та податкового зобов’язання за результатами такого року відображаються у річній податковій декларації про майновий стан і доходи, яка подається до контролюючого органу за місцем реєстрації орендодавця.

На сьогодні існує декілька способів подання такої Декларації:

через "Електронний кабінет" або через вебпортал ДПС;

за допомогою спеціалізованого клієнтського програмного забезпечення для формування та подання звітності до "Єдиного вікна подання електронної звітності";

особисто платником до податкової інспекції за місцем реєстрації своєї діяльності.

У договорі оренди нерухомого майна можливо передбачити порядок та спосіб самих розрахунків. Це може бути як безготівкова форма, з визначенням реквізитів рахунку орендодавця, так і сплата готівковим способом.

Безпосередньо у Податковому кодексі України не визначено обов’язку отримувати такі платежі на рахунок орендодавця у безготівковій формі.

Покарання за неофіційну оренду

Орендодавцям слід не забувати, що за передачу об’єкту нерухомості в оренду без належного оформлення та подальшої сплати податків передбачена кримінальна відповідальність, яка загрожує штрафом у розмірі від 85 до 425 тисяч гривень.

Окрім того, на таких людей може очікувати конфіскація майна та забороною займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як у Києві змінились ціни на житло у квітні.

Також ми писали, в яких українських містах найвищі ціни на нерухомість: лідерську позицію зайняв Львів, в кінці п'ятірки — Одеса.