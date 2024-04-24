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Большинство новостроек Украины имеют судебные процессы — данные Opendatabot

24 апреля 2024 14:30
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Недвижимость в Украине — большинство новостроек Украины имеют проблемы с законом
Недвижимость в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Алексей Гончаров
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине у большинства жилых комплексов, находящихся на стадии строительства, есть судебные процессы относительно земельных участков. Эксперты проанализировали все новостройки и создали новый проект, призванный помочь проверить их на законность.

Об этом сообщает сервис Opendatabot.

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Как свидетельствуют данные мониторинга, в стране насчитывается 54% жилых комплексов, имеющих судебные процессы относительно земли. Речь идет о 214 жилых объектах из почти четырех сотен проанализированных новостроек.

В частности, застройщики 22 ЖК не продлили аренду земельного участка. Девять будущих комплексов имеют наиболее критическую ситуацию, ведь в Реестре прав отсутствует информация о связи земли со строительством.

"Отсутствие каких-либо разрешений, прав на землю или неправильное землепользование на момент, когда возводят новостройку — это пространство для коррупции тогда, когда здание будут вводить в эксплуатацию. Даже позже, когда люди уже будут в нем жить. Ведь решить такие проблемы законным путем потом, когда люди уже вложили свои деньги, почти невозможно. Сейчас главные риски мы видим именно с землей, поэтому первое исследование сосредоточено именно на этих вопросах", — сообщил основатель проекта Алексей Иванкин.

Проверка новостроек на законность

Учитывая это, аналитики Opendatabot проанализировали все новостройки страны и на основе этого создали новый бесплатный проект, который поможет проверить новостройку на законность и обезопасить себя от проблем при покупке жилья.

"Использование открытых данных для борьбы с ненадлежащим градостроительством и коррупцией является распространенной и действенной практикой. Анализ десятков реестров для выявления правонарушений требует много времени и профессиональной экспертизы. Благодаря open data сервисам это можно сделать в несколько кликов", — добавил руководитель Opendatabot.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине часть граждан планируют освободить от необходимости арендной платы за государственное или коммунальное имущество. Это прописано в соответствующем проекте постановления, направленном в секретариат Кабинета Министров для рассмотрения.

Также мы писали, что украинцы, жилье которых пострадало из-за обстрелов, могут получить финансовую поддержку от "Каритас Украина" при поддержке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Деньги предоставляют именно на ремонт домов.

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