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Bitcoin продовжує розчаровувати інвесторів

8 травня 2023 12:25
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Біткоїн продовжує дешевшати
Людина працює за комп'ютером. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

На криптовалютному ринку Bitcoin продовжує коливатися, але зі сталою тенденцією до знецінення. У понеділок, 8 травня, ВТС перебуває на позначці 27,916 тис. доларів.

Про це свідчать дані Мinfin.

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Ситуація на ринку криптовалют

Примітно, що вартість біткоїна 10 квітня на торгах піднімалась вище 30 тисяч доларів уперше з червня 2022 року. Проте останній тиждень криптовалюта продовжує активно дешевшати. За добу знову втратила 3,44%, а за тиждень — 4,92%. Упродовж місяця ціна впала на 0,07%, а за рік — на 21,52%.

Друга за капіталізацією криптовалюта, Ethereum, коштує у понеділок на 2,8% дешевше проти попередньої доби. За тиждень ця валюта подешевшала на 4,92%, а за місяць — на 0,72%. Зараз коштує 1,853 тис. доларів. За рік ця криптовалюта подешевшала на 29,84%.

Зараз цінова ситуація виглядає так:

криптовалюта

Більше про криптовалюту

Нагадаємо, на початку листопада минулого року на криптовалютному ринку стався обвал після відмови Binance купувати біржу FTX, яка мала проблеми з ліквідністю. Binance здійснила перевірку фінансової звітності FTX і вирішила, що їй невигідна ця покупка.

Також ми писали, що за прогнозом аналітика, інвестора та мільярдера Тім Дрейпера, найпопулярніша криптовалюта Bitcoin може рекордно подорожчати у найближчі два роки. Криптоаналітики прогнозують плюс 900% у вартості.

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