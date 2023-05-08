Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Bitcoin продолжает разочаровывать инвесторов arrow

Bitcoin продолжает разочаровывать инвесторов

8 мая 2023 12:25
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Биткоин продолжает дешеветь
Человек работает на компьютере. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

На криптовалютном рынке Bitcoin продолжает колебаться, но с постоянной тенденцией к обесцениванию. В понедельник, 8 мая, ВТС находится на отметке 27,916 тыс. долларов.

Об этом свидетельствуют данные Мinfin.

Читайте также:

Ситуация на рынке криптовалют

Примечательно, что стоимость биткоина 10 апреля на торгах поднималась свыше 30 тысяч долларов впервые с июня 2022 года. Однако последнюю неделю криптовалюта продолжает активно дешеветь. За сутки снова потеряла 3,44%, а за неделю — 4,92%. За месяц цена упала на 0,07%, а за год — на 21,52%.

Вторая по капитализации криптовалюта, Ethereum, стоит в понедельник на 2,8% дешевле против предыдущих суток. За неделю эта валюта подешевела на 4,92%, а за месяц — на 0,72%. Сейчас стоит 1,853 тысячи долларов. За год эта криптовалюта подешевела на 29,84%.

Сейчас ценовая ситуация выглядит так:

криптовалюта

Больше о криптовалюте

Напомним, в начале ноября прошлого года на криптовалютном рынке произошел обвал после отказа Binance покупать биржу FTX, которая имела проблемы с ликвидностью. Binance провела проверку финансовой отчетности FTX и решила, что ей невыгодна эта покупка.

Также мы писали, что по прогнозу аналитика, инвестора и миллиардера Тим Дрейпера, популярнейшая криптовалюта Bitcoin может рекордно подорожать в ближайшие два года. Криптоаналитики прогнозируют плюс 900% стоимости.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас