Биткоин продолжает дешеветь

Человек работает на компьютере. Фото: Freepik

На криптовалютном рынке Bitcoin продолжает колебаться, но с постоянной тенденцией к обесцениванию. В понедельник, 8 мая, ВТС находится на отметке 27,916 тыс. долларов.

Об этом свидетельствуют данные Мinfin.

Читайте также:

Ситуация на рынке криптовалют

Примечательно, что стоимость биткоина 10 апреля на торгах поднималась свыше 30 тысяч долларов впервые с июня 2022 года. Однако последнюю неделю криптовалюта продолжает активно дешеветь. За сутки снова потеряла 3,44%, а за неделю — 4,92%. За месяц цена упала на 0,07%, а за год — на 21,52%.

Вторая по капитализации криптовалюта, Ethereum, стоит в понедельник на 2,8% дешевле против предыдущих суток. За неделю эта валюта подешевела на 4,92%, а за месяц — на 0,72%. Сейчас стоит 1,853 тысячи долларов. За год эта криптовалюта подешевела на 29,84%.

Сейчас ценовая ситуация выглядит так:

Больше о криптовалюте

Напомним, в начале ноября прошлого года на криптовалютном рынке произошел обвал после отказа Binance покупать биржу FTX, которая имела проблемы с ликвидностью. Binance провела проверку финансовой отчетности FTX и решила, что ей невыгодна эта покупка.

Также мы писали, что по прогнозу аналитика, инвестора и миллиардера Тим Дрейпера, популярнейшая криптовалюта Bitcoin может рекордно подорожать в ближайшие два года. Криптоаналитики прогнозируют плюс 900% стоимости.