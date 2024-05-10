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Біткоїн досяг локального дна — аналітики розповіли, що буде далі

10 травня 2024 03:40
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Аналітики Standard Chartered розповіли, що буде з курсом криптовалюти після того, як біткоїн досяг локального дна
Монети біткоїн. Фото ілюстративне: EPA/UPG
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Біткоїн досяг локального дна. Криптовалюта була на позначці 56,5 тисяч доларів. Далі ж вартість BTC становитиме 200 тисяч доларів.

Як повідомило в четвер, 9 травня, видання no worries!, про це заявили експерти міжнародного банку Standard Chartered.

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Через те, що ситуація на ринку поступово покращується, есперти переглянули минулий прогноз, який передбачає падіння курсу біткоїну до позначки 50 тисяч доларів. Приводом для зміни стала позитивна статистика щодо зайнятості в США, і не таке "яструбине", як припускали експерти, рішення ФРС за ключовою ставкою.

Ці фактори призвели до притоку коштів у спотові ETF на біткоїн у розмірі 595 мільйонів доларів. Експерти Standard Chartered вважають, що увага до біткоїна підтримує дефіцит державного бюджету США і державний борг, а це викликає дедалі більше занепокоєння уряду.

"Інвестори шукають альтернативи, і біткоїн, який уже досяг дна, стане вигідним засобом хеджування проти дедоларизації та зниження довіри до ринку інструментів Казначейства", — йдеться у звіті банку.

На думку аналітиків, можлива перемога Дональда Трампа на виборах президента США стане позитивним фактором для ринку криптовалют, тому що його адміністрація "зробить регуляторне середовище більш ліберальним".

Нагадаємо, на початку травня  аналітики банку Standart Chartered заявили, що курс біткоїна може продовжити падати. Вони припустили, що через деякі тенденції на крипторинку і макроекономічні чинники вартість криптовалюти знизиться до 50 тисяч доларів.

Також ми повідомляли про те,  що торговій платформі Prozorro вперше виставили на продаж біткоїн. Стартова ціна лота становить 188 тисяч гривень.

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біткоїн

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