Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Биткоин достиг локального дна — аналитики рассказали, что будет дальше arrow

Биткоин достиг локального дна — аналитики рассказали, что будет дальше

10 мая 2024 03:40
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Аналитики Standard Chartered рассказали, что будет с курсом криптовалюты после того, как биткоин достиг локального дна
Монеты биткоин. Фото иллюстративное: EPA/UPG
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Биткоин достиг локального дна. Криптовалюта была на отметке 56,5 тысячи долларов. Далее стоимость BTC будет составлять 200 тысяч долларов.

Как сообщило в четверг, 9 мая, издание no worries!, об этом заявили эксперты международного банка Standard Chartered.

Читайте также:

Почему, по мнению аналитиков, курс биткоина снова пойдет вверх

Из-за того, что ситуация на рынке постепенно улучшается, эксперты пересмотрели прошлый прогноз, предусматривающий падение курса биткоина до отметки 50 тысяч долларов. Поводом для изменения стала положительная статистика по занятости в США, и не такое "ястребиное", как предполагали эксперты, решение ФРС по ключевой ставке.

Эти факторы привели к притоку средств в споте ETF на биткоин в размере 595 миллионов долларов. Эксперты Standard Chartered считают, что внимание к биткоину поддерживает дефицит государственного бюджета США и государственный долг, а это вызывает все большее беспокойство правительства.

"Инвесторы ищут альтернативы, и уже достигший дна биткоин станет выгодным средством хеджирования против дедолларизации и снижения доверия к рынку инструментов Казначейства", — говорится в отчете банка.

По мнению аналитиков, возможная победа Дональда Трампа на выборах президента США станет положительным фактором для рынка криптовалют, потому что его администрация "сделает регуляторную среду более либеральной".

Напомним, в начале мая аналитики банка Standart Chartered заявили, что курс биткоина может продолжить падать. Они предположили, что из-за некоторых тенденций на крипторынке и макроэкономических факторов стоимость криптовалюты снизится до 50 тысяч долларов.

Также мы сообщали о том, что на торговой платформе Prozorro впервые выставили на продажу биткоин. Стартовая цена лота составляет 188 тысяч гривен.

курс валют
инвестиции
криптовалюта
прогнозы
экономика
финансы
биткоин

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае