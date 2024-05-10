Аналитики Standard Chartered рассказали, что будет с курсом криптовалюты после того, как биткоин достиг локального дна

Монеты биткоин. Фото иллюстративное: EPA/UPG

Биткоин достиг локального дна. Криптовалюта была на отметке 56,5 тысячи долларов. Далее стоимость BTC будет составлять 200 тысяч долларов.

Как сообщило в четверг, 9 мая, издание no worries!, об этом заявили эксперты международного банка Standard Chartered.

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Из-за того, что ситуация на рынке постепенно улучшается, эксперты пересмотрели прошлый прогноз, предусматривающий падение курса биткоина до отметки 50 тысяч долларов. Поводом для изменения стала положительная статистика по занятости в США, и не такое "ястребиное", как предполагали эксперты, решение ФРС по ключевой ставке.

Эти факторы привели к притоку средств в споте ETF на биткоин в размере 595 миллионов долларов. Эксперты Standard Chartered считают, что внимание к биткоину поддерживает дефицит государственного бюджета США и государственный долг, а это вызывает все большее беспокойство правительства.

"Инвесторы ищут альтернативы, и уже достигший дна биткоин станет выгодным средством хеджирования против дедолларизации и снижения доверия к рынку инструментов Казначейства", — говорится в отчете банка.

По мнению аналитиков, возможная победа Дональда Трампа на выборах президента США станет положительным фактором для рынка криптовалют, потому что его администрация "сделает регуляторную среду более либеральной".

Напомним, в начале мая аналитики банка Standart Chartered заявили, что курс биткоина может продолжить падать. Они предположили, что из-за некоторых тенденций на крипторынке и макроэкономических факторов стоимость криптовалюты снизится до 50 тысяч долларов.

Также мы сообщали о том, что на торговой платформе Prozorro впервые выставили на продажу биткоин. Стартовая цена лота составляет 188 тысяч гривен.