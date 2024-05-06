Чому біткоїн може подешевшати до 50 тисяч доларів — пояснення від аналітиків

Монети біткоїн. Фото: unsplash.com

Курс біткоїна може продовжити своє падіння. Імовірно, що вартість криптовалюти знизиться до 50 тисяч доларів.



Як повідомило в середу, 1 травня, видання Block, такий прогноз зробили аналітики банку Standart Chartered.

Чому, на думку аналітиків, біткоїн може суттєво впасти в ціні

За словами експертів, причиною падіння вартості біткоїна можуть стати деякі тенденції на крипторинку і макроекономічні чинники. Падіння активу нижче позначки в 60 тисяч доларів відкрило для першої криптовалюти шлях до нижчого цінового діапазону — від 50 тисяч доларів до 52 тисяч доларів.



Одним із головних драйверів зниження курсу біткоїна команда Standart Chartered називає п’ятиденний відплив капіталу зі спотових біткоїн-ETF. Зокрема 30 квітня цей клас активів втратив понад 161 мільйонів доларів, а минулого місяця було тільки дев’ять торгових днів у "зеленій" зоні.



Ще однією причиною тривалого падіння біткоїна стала слабка реакція фінансового сектору на запуск криптовалютних ETF у Гонконзі. Ці інвестиційні продукти вийшли на ринок 30 квітня. У день запуску загальний обсяг торгів за ними ледь перевищив 12 мільйонів доларів.



Глава Standard Chartered з дослідження ринку Форекс і цифрових активів Джеффрі Кендрік вважає, що в разі зниження середньої ціни купівлі ETF нижче за 58 тисяч доларів є ризик масштабної ліквідації за позиціями криптофондів.



Нагадаємо, біткоїн-аналітик Віллі Ву вважає, що до 2035 року курс BTC може сягнути одного мільйона доларів.



Раніше ми повідомляли, що в Іспанії затримали одного з ранніх біткоїн-інвесторів, засновника Bitcoin.com Роджера Вера. Його звинувачують в ухиленні від сплати податків та поданні неправдивих декларацій.