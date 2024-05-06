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Биткоин может подешеветь до 50 тысяч долларов — аналитики рассказали о причинах

6 мая 2024 03:40
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Чекарёва Мария
редактор
Почему биткоин может подешеветь до 50 тысяч долларов — объяснение от аналитиков
Монеты биткоин. Фото: unsplash.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Курс биткоина может продолжить свое падение. Вероятно, что стоимость криптовалюты снизится до 50 тысяч долларов.

Как сообщило в среду, 1 мая, издание Block, такой прогноз сделали аналитики банка Standart Chartered.

Почему, по мнению аналитиков, биткоин может существенно упасть в цене

По словам экспертов, причиной падения стоимости биткоина могут стать некоторые тенденции на крипторынке и макроэкономические факторы. Падение актива ниже отметки в 60 тысяч долларов открыло для первой криптовалюты путь к низшему ценовому диапазону — от 50 тысяч долларов до 52 тысяч долларов.

Одним из главных драйверов снижения курса биткоина команда Standart Chartered называет пятидневный отток капитала из спотовых биткоин-ETF. В частности, 30 апреля этот класс активов потерял более 161 миллиона долларов, а в прошлом месяце было только девять торговых дней в "зеленой" зоне.

Еще одной причиной длительного падения биткоина стала слабая реакция финансового сектора на запуск криптовалютных ETF в Гонконге. Эти инвестиционные продукты вышли на рынок 30 апреля. В день запуска общий объем торгов по ним едва превысил 12 миллионов долларов.

Глава Standard Chartered по исследованию рынка Форекс и цифровых активов Джеффри Кендрик считает, что в случае снижения средней цены покупки ETF ниже 58 тысяч долларов есть риск масштабной ликвидации по позициям криптофондов.

Напомним, биткоин-аналитик Вилли Ву считает, что к 2035 году курс BTC может достичь одного миллиона долларов.

Ранее мы сообщали, что в Испании задержали одного из ранних биткоин-инвесторов, основателя Bitcoin.com Роджера Вера. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов и подаче ложных деклараций.

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