Біткоїн-аналітик показав на графіку, скільки буде коштувати біткоїн через 11 років

Чоловік тримає у руці монету BTC. Фото ілюстративне: paybito.com

Ближе до 2035 року найпопулярніша криптовалюта світу BTC коштуватиме один мільйон доларів. До цього, попри курсові коливання, позиції біткоїна продовжать зміцнюватися, і віртуальна валюта збільшить прокникнення в різні сфери повсякденного життя.

Про це заявив біткоїн-аналітик, який почав вкладатися у BTC ще у 2013 році, Віллі Ву.

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У своєму Twitter (X) Віллі Ву показав простий графік. На ньому видно, як розвивається біткоїн з моменту появи у 2010 році.

"Вже до 2035 року ми очікуємо, що справедлива вартість біткоїну досягне $1 млн. Такий прогноз виходить, якщо брати криву зростання користувачів для оцінки. І я говорю про справедливу вартість, а не пікову під час ажіотажу на бичачому ринку. Після появи біткоїну ціна не так швидко наздоганяла кількість користувачів. Біткоїн взагалі не торгувався, доки не з'явився тисячний користувач. І лише після появи криптовалютних бірж, запуску Bitstamp у 2011 році, з'явилися глобальні майданчики для оцінки активу. Після 2012 року ціна BTC значною мірою відповідала зростанню кількості користувачів", — написав Віллі Ву.

Скриншот з Twitter (X)/Willy Woo

При цьому Віллі Ву наголосив, що зараз прийняття біткоїну все ще знаходиться на початковому етапі. За його словами, лише 4,7% людей використали біткоїн. Це відповідає поширенню Інтернету 1999 року.

Нагадаємо, в Іспанії затримали "Біткоїн-Ісуса" — одного з ранніх біткоїн-інвесторів, засновника Bitcoin.com Роджера Вера. Його звинувачують в ухиленні від сплати податків та поданні неправдивих декларацій.

Раніше ми повідомляли, що кіберзлочинці зламали головний біткоїн-гаманець Сальвадору, який контролюється урядом країни. В мережу злили персональні дані мільйонів жителів Сальвадору, які користуються криптогаманцем.