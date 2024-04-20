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Біткоїн може впасти в ціні до 20 тисяч доларів — прогноз біткоїн-критика

20 квітня 2024 03:40
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Прогноз щодо біткоїна — чому криптовалюта може впасти в ціні до 20 тисяч доларів
Монета Bitcoin. Фото ілюстративне: golegal.co.za
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Вартість біткоїна може впасти до 20 тисяч доларів. У разі таких змін компанії, які мали значні інвестиції в цю криптовалюту, можуть втратити чимало коштів.

Про це в неділю, 14 квітня, написав у соцмережі Х популярний біткоїн-критик Пітер Шифф.

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Скриншот повідомлення Пітера Шиффа

Які прогнози щодо падіння курсу біткоїна робить експерт

Шифф зазначив, що позначка в 60 тисяч доларів є критично важливою підтримкою для біткоїну. Прорив нижче цього рівня призведе до моделі "потрійної вершини", що прокладе шлях зниження до 20 тисяч доларів.

На думку біткоїн-критика,  ця цифра означатиме чималі втрати для компаній, які інвестували в біткоїн, зокрема для MicroStrategy.

"За такою ціною MicroStrategy матиме нереалізований збиток у розмірі 2,7 мільярда доларів США від 214 тисяч біткоїнів, придбаних за середньою ціною 34 тисячі доларів", — зазначив він.

Нагадаємо, в Україні є сім діючих біткоїн-банкоматів, де можна продати або придбати криптовалюту. Два банкомати розташовані у столиці, інші — у Вінниці, Полтаві, Харкові, Дніпрі та Кривому Розі. Також можна купувати валюту в онлайн-обмінниках.

Раніше аналітик 10x Research Маркус Тілен розповів, коли біткоїн можна буде продати за п'ять мільярдів доларів. На його думку, це може статися після халвінгу, який порушить динаміку ринку криптовалюти.

інвестиції
криптовалюта
прогнози
економіка
фінанси
біткоїн

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