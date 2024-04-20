Прогноз щодо біткоїна — чому криптовалюта може впасти в ціні до 20 тисяч доларів

Біткоїн може впасти в ціні до 20 тисяч доларів — прогноз біткоїн-критика
Вартість біткоїна може впасти до 20 тисяч доларів. У разі таких змін компанії, які мали значні інвестиції в цю криптовалюту, можуть втратити чимало коштів.
Про це в неділю, 14 квітня, написав у соцмережі Х популярний біткоїн-критик Пітер Шифф.
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Шифф зазначив, що позначка в 60 тисяч доларів є критично важливою підтримкою для біткоїну. Прорив нижче цього рівня призведе до моделі "потрійної вершини", що прокладе шлях зниження до 20 тисяч доларів.
На думку біткоїн-критика, ця цифра означатиме чималі втрати для компаній, які інвестували в біткоїн, зокрема для MicroStrategy.
"За такою ціною MicroStrategy матиме нереалізований збиток у розмірі 2,7 мільярда доларів США від 214 тисяч біткоїнів, придбаних за середньою ціною 34 тисячі доларів", — зазначив він.
Нагадаємо, в Україні є сім діючих біткоїн-банкоматів, де можна продати або придбати криптовалюту. Два банкомати розташовані у столиці, інші — у Вінниці, Полтаві, Харкові, Дніпрі та Кривому Розі. Також можна купувати валюту в онлайн-обмінниках.
Раніше аналітик 10x Research Маркус Тілен розповів, коли біткоїн можна буде продати за п'ять мільярдів доларів. На його думку, це може статися після халвінгу, який порушить динаміку ринку криптовалюти.
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