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Біткоїн можна буде продати за п'ять мільярдів доларів — аналітик розповів, коли

17 квітня 2024 04:05
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Прогноз щодо біткоїна — коли криптовалюту можна буде продати за п'ять мільярдів доларів
Монета біткоїн на долоні. Фото ілюстративне: depositphotos.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Після халвінгу майнери біткоїна зможуть продати криптовалюту за п'ять мільярдів доларів. Це може порушити динаміку ринку.

Таку заяву в п'ятницю, 12 квітня, зробив аналітик 10x Research Маркус Тілен.

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Чому біткоїн можна буде продати за п'ять мільярдів доларів

На думку експерта, через те, що майнери готуються до розпродажу значної частини своїх запасів, крипторинок може зіткнутися із серйозною проблемою під час так званого піврічного "літнього затишшя". Продаж запасів, створених протягом останніх місяців, імовірно, призведе до порушення динаміки ринку.

"Наслідки від цих продажів можуть тривати від чотирьох до шести місяців, що пояснює, чому біткоїн може триматися в "боковику" протягом наступних кількох місяцях — як це відбувалося після минулих халвінгів", — зазначив Маркус Тілен.

Також аналітик додав, що від цієї ситуації постраждають і альткоїни. За його словами, якщо існує кореляція між халвінгом і ралі альткоїнів, то між цими подіями зазвичай має пройти півроку.

Що таке халвінг

Халвінг біткоїна — це подія, коли нагорода за майнінг блоку зменшується вдвічі. Через це майнери криптовалюти отримують на 50% менше біткоїнів за кожну транзикцію. Халвінг стається кожних 210 тисяч блоків, тобто приблизно раз у чотири роки.

Основне завдання халвінгу — контроль емісії криптовалюти та стримування її інфляції. Це невіддільна частина економічної моделі біткоїна, яка відповідає за стабільний темп створення нових монет і його подальше регулювання. Такий контрольований рівень інфляції відрізняє криптовалюти від традиційних фіатних валют.

Наступний халвінг біткоїна орієнтовно відбудеться 19 квітня на висоті блоку 840 тисяч. Унаслідок цього винагорода майнерів знизиться до 3,125 BTC.

Нагадаємо, генеральний директор Galaxy Digital Майк Новограц розповів, коли криптовалюта знову подорожчає.

Також ми писали про те, що до кінця року вартість біткоїна може зрости до 250 тисяч доларів за монету. Так вважає капіталіст Тім Дрейпер.

інвестиції
криптовалюта
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економіка
фінанси
біткоїн

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