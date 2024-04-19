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Як вигідно купити біткоїн в Україні — поради аналітиків

19 квітня 2024 04:05
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Безпечні способи купівлі біткоїна в Україні
Банкомат з продажу криптовалюти. Фото ілюстративне: bitcoin-ukraine.com
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

В Україні — сім діючих біткоїн-банкоматів. Два з них — у Києва, решта — у Вінниці, Кривому Розі, Харкові, Дніпрі та Полтаві. За їх допомогою ви можете продати або купити криптовалюту. Або ж провести всі операції з біткоїном онлайн, не виходячи з дому. Головне — не нарватися на шахраїв. 

Про безпечну та вигідну купівлю біткоїнів розповідає видання Incrypted.

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P2P-платформи (Peer-to-Peer). На онлайн-платформі можна знайти покупців і продавців криптовалюти, всі операції відбуваються напряму, тобто без контролюючих органів чи то посередництва бірж або інших платіжних систем. Умовно, ви купуєте кота в мішку, не буде навіть на кого в суд подати. Високий ризик шахрайства.

Криптовалютні біржі. В Україні працюють Kuna Exchange, BTC Trade UA, Бінанс. Користувач може придбати біткоїн за гривню. Методи оплати — різні, зокрема, через банківський переказ, за допомогою платіжної картки. Також більшість бірж підтримує обмін P2P всередині власного функціонала (тобто всі операції контролюються). 

Криптогаманці й карти. Одна з найполярніших крипто-карт — Trustee Plus. Вона — віртуальна. Через Trustee Plus можна без комісій купувати різну криптовалюту. І розраховуватись карткою у всіх магазинах, наче звичайною дебетовою картою. Trustee Plus пропонує 0% комісію за перекази, а також 0% комісію за поповнення та виведення коштів. Щоб завести віртуальну крипто-карту, треба завантажити додаток Trustee Plus.

Онлайн-обмінники. В мережі чимало платформ, які дозволяють купувати криптовалюту за гривню через різні способи оплати (банківські перекази, електронні гроші, банківські карти). Купуючи у такий спосіб біткоїн, користувач напряму взаємодіє з продавцем.

Нагадаємо, 12 квітня аналітик 10x Research Маркус Тілен розповів, коли біткоїн можна буде продати за п'ять мільярдів доларів. Водночас президент брокерської компанії Euro Pacific Capital Пітер Шиф прогнозує крах біткоїна.

криптовалюта
біржа
фінанси
криптообмінники
біткоїн

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