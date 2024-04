Безпечні способи купівлі біткоїна в Україні

Банкомат з продажу криптовалюти. Фото ілюстративне: bitcoin-ukraine.com

В Україні — сім діючих біткоїн-банкоматів. Два з них — у Києва, решта — у Вінниці, Кривому Розі, Харкові, Дніпрі та Полтаві. За їх допомогою ви можете продати або купити криптовалюту. Або ж провести всі операції з біткоїном онлайн, не виходячи з дому. Головне — не нарватися на шахраїв.

Про безпечну та вигідну купівлю біткоїнів розповідає видання Incrypted.

Читайте також:

Купити біткоїн в Україні — приховані ризики

P2P-платформи (Peer-to-Peer). На онлайн-платформі можна знайти покупців і продавців криптовалюти, всі операції відбуваються напряму, тобто без контролюючих органів чи то посередництва бірж або інших платіжних систем. Умовно, ви купуєте кота в мішку, не буде навіть на кого в суд подати. Високий ризик шахрайства.

Криптовалютні біржі. В Україні працюють Kuna Exchange, BTC Trade UA, Бінанс. Користувач може придбати біткоїн за гривню. Методи оплати — різні, зокрема, через банківський переказ, за допомогою платіжної картки. Також більшість бірж підтримує обмін P2P всередині власного функціонала (тобто всі операції контролюються).

Криптогаманці й карти. Одна з найполярніших крипто-карт — Trustee Plus. Вона — віртуальна. Через Trustee Plus можна без комісій купувати різну криптовалюту. І розраховуватись карткою у всіх магазинах, наче звичайною дебетовою картою. Trustee Plus пропонує 0% комісію за перекази, а також 0% комісію за поповнення та виведення коштів. Щоб завести віртуальну крипто-карту, треба завантажити додаток Trustee Plus.

Онлайн-обмінники. В мережі чимало платформ, які дозволяють купувати криптовалюту за гривню через різні способи оплати (банківські перекази, електронні гроші, банківські карти). Купуючи у такий спосіб біткоїн, користувач напряму взаємодіє з продавцем.

Нагадаємо, 12 квітня аналітик 10x Research Маркус Тілен розповів, коли біткоїн можна буде продати за п'ять мільярдів доларів. Водночас президент брокерської компанії Euro Pacific Capital Пітер Шиф прогнозує крах біткоїна.