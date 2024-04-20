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Биткоин может упасть в цене до 20 тысяч долларов — прогноз биткоин-критика

20 апреля 2024 03:40
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Чекарёва Мария
редактор
Прогноз по биткоину — почему криптовалюта может упасть в цене до 20 тысяч долларов
Монета Bitcoin. Фото иллюстративное: golegal.co.za
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Стоимость биткоина может упасть до 20 тысяч долларов. В случае таких изменений компании, имевшие значительные инвестиции в эту криптовалюту, могут потерять немало средств.

Об этом в воскресенье, 14 апреля, написал в соцсети Х популярный биткоин-критик Питер Шифф.

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Скриншот сообщения Питера Шиффа

Какие прогнозы касательно падения курса биткоина делает эксперт

Шифф отметил, что отметка в 60 тысяч долларов является критически важной поддержкой для биткоина. Прорыв ниже этого уровня приведет к модели "тройной вершины", которая проложит путь снижения до 20 тысяч долларов.

По мнению биткоин-критика, эта цифра будет означать немалые потери для компаний, которые инвестировали в биткоин, в частности для MicroStrategy.

"По такой цене MicroStrategy будет иметь нереализованный ущерб в размере 2,7 миллиарда долларов США от 214 тысяч биткоинов, приобретенных по средней цене 34 тысячи долларов", — отметил он.

Напомним, в Украине есть семь действующих биткоин-банкоматов, где можно продать или приобрести криптовалюту. Два банкомата расположены в столице, другие — в Виннице, Полтаве, Харькове, Днепре и Кривом Роге. Также можно покупать валюту в онлайн-обменниках.

Ранее аналитик 10x Research Маркус Тилен рассказал, когда биткоин можно будет продать за пять миллиардов долларов. По его мнению, это может произойти после халвинга, который нарушит динамику рынка криптовалюты.

инвестиции
криптовалюта
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экономика
финансы
биткоин

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