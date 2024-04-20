Прогноз по биткоину — почему криптовалюта может упасть в цене до 20 тысяч долларов

Биткоин может упасть в цене до 20 тысяч долларов — прогноз биткоин-критика
Стоимость биткоина может упасть до 20 тысяч долларов. В случае таких изменений компании, имевшие значительные инвестиции в эту криптовалюту, могут потерять немало средств.
Об этом в воскресенье, 14 апреля, написал в соцсети Х популярный биткоин-критик Питер Шифф.
Какие прогнозы касательно падения курса биткоина делает эксперт
Шифф отметил, что отметка в 60 тысяч долларов является критически важной поддержкой для биткоина. Прорыв ниже этого уровня приведет к модели "тройной вершины", которая проложит путь снижения до 20 тысяч долларов.
По мнению биткоин-критика, эта цифра будет означать немалые потери для компаний, которые инвестировали в биткоин, в частности для MicroStrategy.
"По такой цене MicroStrategy будет иметь нереализованный ущерб в размере 2,7 миллиарда долларов США от 214 тысяч биткоинов, приобретенных по средней цене 34 тысячи долларов", — отметил он.
Напомним, в Украине есть семь действующих биткоин-банкоматов, где можно продать или приобрести криптовалюту. Два банкомата расположены в столице, другие — в Виннице, Полтаве, Харькове, Днепре и Кривом Роге. Также можно покупать валюту в онлайн-обменниках.
Ранее аналитик 10x Research Маркус Тилен рассказал, когда биткоин можно будет продать за пять миллиардов долларов. По его мнению, это может произойти после халвинга, который нарушит динамику рынка криптовалюты.
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