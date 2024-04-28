За якої умови вартість біткоїна може зрости до 75–100 тисяч доларів — пояснення від аналітиків

Монети біткоїн у руці. Фото ілюстративне: novac.jutarnji.hr

Падіння біткоїна після халвінгу стало причиною зневіри для учасників торгів. Водночас аналітики криптовалютного ринку з компанії Santiment впевнені, що курс BTC може піднятися до позначок 75–100 тисяч доларів і навіть вище.

Про це в п'ятницю, 26 квітня, повідомило видання "no worries!".

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Експерти зазначили, що майбутня вартість біткоїна залежатиме від поведінки великих власників. Вони нагадали про безліч "сплячих біткоїнів", тобто монет, що зберігаються у гаманцях інвесторів і не переміщуються упродовж багатьох років. Поточну ж ситуацію дослідники аналізували, враховуючи реалізований прибуток та збитки у мережі (NRPL). На їхню думку, цей показник демонструє закономірності, аналогічні тим, що спостерігалися у пікові періоди 2013, 2017 та 2021 років.

"Зокрема, ми бачимо небажання китів фіксувати прибутковість. Ця тенденція очевидна. Примітно, що ні під час нещодавньої спроби пробити позначку 72 тисячі доларів, ні під час тесту підтримки на рівні 61 тисячі доларів ми не бачили значного попиту на отримання прибутку з боку великих гравців", — підкреслили представники компанії Santiment.

Позитивним моментом є те, що протягом останніх чотирьох–п'яти місяців ринок перебуває на стадії інтенсивного процесу перерозподілу активів. Ймовірно, що він готується до відновлення бичачого тренду, а за таким сценарієм цілком можливе зростання котирувань протягом річного циклу, аналогічне тим, які спостерігалися в минулі роки.

Нагадаємо, за прогнозом аналітика "ecoinometrics", після падіння в ціні біткоїн невдовзі знову почне дорожчати. Вже у 2024 році його вартість може сягнути позначки в один мільйон 120 тисяч доларів, а у 2025 році — у чотири мільйони 480 тисяч доларів.

Також ми повідомляли про те, що в Америці за 16 біткоїнів, тобто за понад мільйон доларів, продали блокнот, на якому ручкою написано "Купуйте біткоїн".