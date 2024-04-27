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Клаптик паперу з написом Buy Bitcoin продали за приголомшливу суму

27 квітня 2024 04:05
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
У США продали за мільйон доларів блокнот з написом "Купуйте біткоїн"
Крістіан Лангаліс тримає блокнот, в якому написано "купуйте біткоїн". Фото: cryptobriefing.com
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Звичайний блокнот, в якому від руки написана фраза "Купуйте біткоїн", пішов з молотка за 16 біткоїнів. Тобто за понад мільйон американських доларів. Торги проводив американський аукціонний дім Scarce.City. Власником знаменитого блокноту став користувач з ніком Squirrekkywrath, якого іще називають ветераном біткоїн-індустрії.

Про завершення торгів і рекордну виручену суму повідомили в Scarce.City

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У 2017 році студент-стажер Крістіан Лангаліс написав фразу "Куйпуйте біткоїн" у своєму блокноті під час засідання у Конгресі США.  А потім молодий чоловік показав напис за спиною голови Федеральної резервної системи Джанет Єллен. Через це Лангаліса вивели із зали засідань, але напис "Купуйте біткоїн" встиг потрапити в об'єктиви теле- і фотокамер. За даними американського телеканалу CNBC, ціна BTC під час трансляції зросла на 3,7%.

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Фото: theblock.co

"Поспіхом намальований у жовтому блокноті, цей знаковий малюнок символізує вторгнення біткоїна у глобальне валютне середовище. Цей знак — один із небагатьох широко визнаних фізичних артефактів біткоїна, враховуючи його віртуальну природу", — йдеться в описі лоту на сайті Scarce.City.

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Фото: Scarce.City

Блокнот урочисто передали переможцю торгів у нью-йоркському барі Pubkey. 

Раніше ми писали, що житель Житомирської області став жертвою інтернет-шахраїв, які запропонували йому "вигідно" купити перший біткоїн. 

Нагадаємо, за прогнозами аналітиків, у четвертому халвінг-циклі вартість біткоїна може суттєво зрости. Криптовалюта коштуватиме від 145 тисяч доларів до 4,5 мільйона доларів.

США
аукціон
Конгрес
криптовалюта
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