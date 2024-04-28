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Биткоин может вырасти в цене до 100 тысяч долларов — аналитики рассказали, при каком условии

28 апреля 2024 03:40
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
При каком условии стоимость биткоина может вырасти до 75–100 тысяч долларов — объяснение от аналитиков
Монеты биткоин в руке. Фото иллюстративное: novac.jutarnji.hr
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Падение биткоина после халвинга стало причиной уныния для участников торгов. В то же время аналитики криптовалютного рынка из компании Santiment уверены, что курс BTC может подняться до 75–100 тысяч долларов и даже выше.

Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщило издание "no worries!".

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Эксперты отметили, что будущая стоимость биткоина будет зависеть от поведения крупных собственников. Они напомнили о множестве "спящих биткоинов", то есть монет, которые хранятся в кошельках инвесторов и не перемещаются на протяжении многих лет. Текущую же ситуацию исследователи анализировали, учитывая реализуемую прибыль и убытки в сети (NRPL). По их мнению, этот показатель демонстрирует закономерности, аналогичные наблюдавшимся в пиковые периоды 2013, 2017 и 2021 годов.

"В частности, мы видим нежелание китов фиксировать доходность. Эта тенденция очевидна. Примечательно, что ни во время недавней попытки пробить отметку 72 тысячи долларов, ни во время теста поддержки на уровне 61 тысячи долларов мы не видели значительного спроса на получение прибыли со стороны крупных игроков" , — подчеркнули представители компании Santiment.

Положительным моментом является то, что в течение последних четырех–пяти месяцев рынок находится на стадии интенсивного процесса перераспределения активов. Вероятно, он готовится к возобновлению бычьего тренда, а по такому сценарию вполне возможен рост котировок в течение годового цикла, аналогичный тем, которые наблюдались в прошлые годы.

Напомним, по прогнозу аналитика "ecoinometrics", после падения в цене биткоин вскоре снова начнет дорожать. Уже в 2024 году его стоимость может достичь отметки в один миллион 120 тысяч долларов, а в 2025 году — в четыре миллиона 480 тысяч долларов.

Также мы сообщали о том, что в Америке за 16 биткоинов, то есть более чем за миллион долларов, продали блокнот, на котором ручкой написано "Покупайте биткоин".

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