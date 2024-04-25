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Вартість біткоїна сягне від 140 тисяч доларів до 4,5 мільйонів доларів, — прогноз аналітика

25 квітня 2024 03:40
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Біткоїн коштуватиме від 140 тисяч доларів до 4,5 мільйонів доларів, — прогноз аналітика
Монета биткоин. Фото иллюстративное: blockchair.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

У четвертому циклі вартість біткоїна може суттєво зрости. Криптовалюта коштуватиме від 145 тисяч доларів до 4,5 мільйонів доларів.

Такий прогноз у суботу, 20 квітня, зробив у соцмережі Х популярний криптоаналітик, відомий під псевдонімом "ecoinometrics".

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Згідно з аналізом від "ecoinometrics", після падіння в ціні 20 квітня біткоїн невдовзі знову почне дорожчати. Вже у 2024 році його вартість може сягнуть позначки в один мільйон 120 тисяч доларів, а у 2025 році — 4 мільйонів 480 тисяч доларів.

Оприлюднені цифри базуються на траєкторії зростання біткойна, подібній до його показників у минулих циклах халвінгу. Для інвесторів такий оптимістичний прогноз може стати стимулом для розгляду можливостей інвестування в біткоїн та інші криптовалюти.

Нагадаємо, у суботу 20 квітня вчетверте за історію існування криптовалюта стався халвінг біткоїна. Це подія, в результаті якої майнінг криптовалюти зменшується двічі, що необхідно для наростання дефіциту криптовалюти та зростання її цінності. Цього разу халвінг стався на блоці 820 тисяч. Напередодні аналітики інвестиційно-банківського холдингу JPMorgan припускали, що після цієї події біткоїн подешевшає.

Раніше аналітик 10x Research Маркус Тілен спрогнозував, що після халвінгу майнери біткоїна зможуть продати криптовалюту за п'ять мільярдів доларів, однак такі зміни можуть порушити динаміку ринку.

Також ми писали про те, що кандидат у президенти США Роберт Френсіс Кеннеді-молодший пообіцяв перевести державний бюджет країни на криптовалютний блокчейн у разі, якщо стане Президентом.

інвестиції
біткоін
криптовалюта
економіка
фінанси

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