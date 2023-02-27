Курс криптовалют - сколько стоит биткоин 27 февраля

ВТС потерял в цене за неделю 3,65%

На криптовалютном рынке Bitcoin за неделю снизился в цене. По состоянию на понедельник, 27 февраля, ВТС потерял 3,65%.

Об этом свидетельствуют данные Мinfin.

Ситуация на цифровом рынке

По этим данным, Bitcoin находится на отметке 23,398 доллара. В частности, в пятницу ВТС стоил 23,816 тыс. долларов, а неделю назад, 20 февраля, стоимость составила 24,927 тыс. долларов.

За последние сутки ВТС прибавил 0,62%. За год эта криптовалюта упала на 40,14%.

Ниже представлена информация о других капитализированных криптоактивах:

Прогнозы по курсу

По словам автора бестселлера "Бедный папа, Богатый папа" Роберта Кийосаки, он является сторонником вливания финансов в цифровое "золото", его физический аналог и серебро. Инвестор убежден, что именно биткоин лучше подходит "для нестабильных времен".

Он напомнил, что всегда считал инвестирование в акции, облигации, взаимные фонды и ETF рискованным, а во время повышенной нестабильности финансовых рынков это стало еще более опасным. Хотя сейчас цена биткоина может колебаться, однако в глобальном смысле ожидаются масштабные перспективы цифрового актива.

Ранее он выражал уверенность, что цена виртуальной валюты повысится в 20 раз с нынешних отметок через несколько лет. По его прогнозу, цена повысится до 500 тысяч долларов за 1 BTC. Он прогнозирует большой крах всех ведущих рынков.

Напомним, Международный валютный фонд призвал страны не признавать на законодательном уровне криптовалюту платежным средством. Специалисты объяснили главные опасности. В МВФ предполагают, что внедрение криптовалют позволит обходить меры по управлению потоками капиталов, усиливая фискальные риски.

Также мы писали, что в начале ноября прошлого года на криптовалютном рынке произошел обвал после отказа Binance покупать биржу FTX, которая имела проблемы с ликвидностью. Binance провела проверку финансовой отчетности FTX и решила, что ей невыгодна эта покупка.