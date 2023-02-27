Курс криптовалют - сколько стоит биткоин 27 февраля

Биткоин теряет в стоимости: какая сейчас ситуация на цифровом рынке
На криптовалютном рынке Bitcoin за неделю снизился в цене. По состоянию на понедельник, 27 февраля, ВТС потерял 3,65%.
Об этом свидетельствуют данные Мinfin.
-
Стефанчук встретился с делегацией главной политсилы Европы: о чем говорили
-
"Нас неизбежно ожидает победа": Зеленский показал фото, как украинцы борются за победу каждый на своем фронте
-
Румыния стягивает военную технику к границе с Молдавией
-
"Осталась только авиация": Кулеба напомнил, как Украина добивалась предоставления западного оружия
-
В двух районах Одессы проблемы с водоснабжением: в чем причина и когда восстановят
-
На Львовщине помещение бывшего дворца культуры выставили на аукцион почти за миллион гривен
-
Победительница "Евровидения-2018" зачитала на украинском рэп вместе с alyona alyona
-
В Турции снова произошло землетрясение: детали
-
Корабельная авария у берегов Италии: количество погибших мигрантов возросло до 59
-
Во Львовской области задержали инспекторку таможенного поста "Яворов"
Ситуация на цифровом рынке
По этим данным, Bitcoin находится на отметке 23,398 доллара. В частности, в пятницу ВТС стоил 23,816 тыс. долларов, а неделю назад, 20 февраля, стоимость составила 24,927 тыс. долларов.
За последние сутки ВТС прибавил 0,62%. За год эта криптовалюта упала на 40,14%.
Ниже представлена информация о других капитализированных криптоактивах:
Прогнозы по курсу
По словам автора бестселлера "Бедный папа, Богатый папа" Роберта Кийосаки, он является сторонником вливания финансов в цифровое "золото", его физический аналог и серебро. Инвестор убежден, что именно биткоин лучше подходит "для нестабильных времен".
Он напомнил, что всегда считал инвестирование в акции, облигации, взаимные фонды и ETF рискованным, а во время повышенной нестабильности финансовых рынков это стало еще более опасным. Хотя сейчас цена биткоина может колебаться, однако в глобальном смысле ожидаются масштабные перспективы цифрового актива.
Ранее он выражал уверенность, что цена виртуальной валюты повысится в 20 раз с нынешних отметок через несколько лет. По его прогнозу, цена повысится до 500 тысяч долларов за 1 BTC. Он прогнозирует большой крах всех ведущих рынков.
Напомним, Международный валютный фонд призвал страны не признавать на законодательном уровне криптовалюту платежным средством. Специалисты объяснили главные опасности. В МВФ предполагают, что внедрение криптовалют позволит обходить меры по управлению потоками капиталов, усиливая фискальные риски.
Также мы писали, что в начале ноября прошлого года на криптовалютном рынке произошел обвал после отказа Binance покупать биржу FTX, которая имела проблемы с ликвидностью. Binance провела проверку финансовой отчетности FTX и решила, что ей невыгодна эта покупка.