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Біткоїн вже в червні може подорожчати до 95 тисяч доларів — прогноз аналітика

26 травня 2024 03:40
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Аналітик BitQuant спрогнозував зростання вартості біткоїна в червні до 95 тисяч доларів
Монети біткоїн. Фото ілюстративне: litefinance.org
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Вже в червні поточного року вартість біткоїна може зрости до 95 тисяч доларів. Потужним каталізатором до розвитку такого сценарію може стати схвалення спотових Ethereum-ETF.

Прогнозом щодо подорожчання першої криптовалюти поділився в пості в соцмережі Х (раніше Twitter) у середу, 22 травня, аналітик BitQuant.

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BitQuant зазначив, що впевнений, що в червні біткоїн коштуватиме 95 тисяч доларів, однак і різке зниження вартості також відбудеться в червні, тому загальний графік для цієї локальної вершини залишатиметься незмінним.

Також аналітик додав, що у травні ціна BTC може сягнути 80 тисяч доларів. Підбиваючи підсумки BitQuant наголосив, що не збирається продавати криптовалюту, а просто надає інформацію для того, щоб люди розуміли, що ринок зазнаватиме як злетів, так і падань, допоки не досягне глобальної вершини.

Нагадаємо, у понеділок, 20 травня, молодий криптовалютний інвестор та доларовий мільярдер з Іраку Дадван Юсуф розгорнув прапор із логотипом біткоїна на найвищій горі світу Евересті.

Раніше ізраїльський історик Юваль Ной Харарі заявив, що біткоїн став популярним через те, що люди не довіряють банкам та урядам, але це, на його думку, є тривожною тенденцією.

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