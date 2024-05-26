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Биткоин уже в июне может подорожать до 95 тысяч долларов — прогноз аналитика

26 мая 2024 03:40
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Аналитик BitQuant спрогнозировал рост стоимости биткоина в июне до 95 тысяч долларов
Монеты биткоин. Фото иллюстративное: litefinance.org
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Уже в июне текущего года стоимость биткоина может возрасти до 95 тысяч долларов. Мощным катализатором развития такого сценария может стать одобрение спотовых Ethereum-ETF.

Прогнозом по подорожанию первой криптовалюты поделился в посте в соцсети Х (ранее Twitter) в среду, 22 мая, аналитик BitQuant.

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BitQuant отметил, что уверен, что в июне биткоин будет стоить 95 тысяч долларов, однако и резкое снижение стоимости также произойдет в июне, поэтому общий график для этой локальной вершины останется неизменным.

Также аналитик добавил, что в мае цена BTC может составить 80 тысяч долларов. Подводя итоги, BitQuant подчеркнул, что не собирается продавать криптовалюту, а просто предоставляет информацию для того, чтобы люди понимали, что рынок будет испытывать как взлеты, так и падения, пока не достигнет глобальной вершины.

Напомним, в понедельник, 20 мая, молодой криптовалютный инвестор и долларовый миллиардер из Ирака Дадван Юсуф развернул флаг с логотипом биткоина на самой высокой горе мира Эвересте.

Ранее израильский историк Юваль Ной Харари заявил, что биткоин стал популярным из-за того, что люди не доверяют банкам и правительствам, но это, по его мнению, является тревожной тенденцией.

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