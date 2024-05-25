На Евересті піднявся прапор біткоїна

Біткоїн досяг Евересту — фотодокази
Молодий криптовалютний інвестор та доларовий мільярдер з Іраку Дадван Юсуф підкорив найвищу гору у світі Еверест і розгорнув там прапор з логотипом першої криптовалюти Bitcoin. У такий спосіб чоловік вирішив привернути увагу до глобальної несправедливості з погляду доступу до фінансової освіти.
Відповідний допис у своєму Twitter (X) Дадван Юсуф поширив у четвер, 23 травня.
Як біженець з Іраку заробив мільярд доларів на крипті
Прапор з біткоїном замайорів на Евересті 20 травня 2024 року о 14:50 за непальським часом.
"Символ свободи та незалежності, навіть у найвищих місцях на землі. Одночасно з досягненням біткойном нових історичних максимумів, його прапор піднявся на рекордну висоту", — написав у Twitter бізнесмен.
Відомо, що родина Дадвана у 2003 році перебралася з Іраку до Швейцарії. У цій країні їм дали прихисток як біженцям. В 11-ть років іракський підліток зацікавився першою криптовалютою. Тоді одна монета коштувала всього один долар. На відкладені 300 франків він купив біткоїни. Хлопець сподівався, що у такий спосіб відправить грошовий переказ своїй бабусі в Ірак. Але гроші не вдалось відправити. Біткоїни залишились у криптогаманці, а через рік хлопець зрозумів, що його 300 віртуальних франків перетворились на 11 тисяч франків. Відтоді він почав систематично купувати криптовалюту. Мільйонером Дадван став у 17 років.
Нагадаємо, у травні 2010 року біткоїн майже нічого не коштував. Першою комерційною транзакцією з використанням BTC став обмін криптовалюти на піцу.
Також ми писали, що на думку економіста Пітер Шиффа, біткоїн майже помер, оскільки останнім часом перша криптовалюта показує надто слабкий темп зростання вартості.
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