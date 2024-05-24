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Біткоїн провокує тривожну тенденцію — ізраїльський науковець

24 травня 2024 04:05
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Яку валюту краще купувати, що буде з біткоїном
Монета BTC на фоні золота та доларів. Фото ілюстративне: newsbtc.com
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Біткоїн — валюта недовіри, яка з'явилась і стала популярною через недовіру людей банкам та урядам. Це — тривожна тенденція, оскільки гроші мають створювати довіру між незнайомцями.

Про це заявив відомий ізраїльський історик Юваль Ной Харарі.

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На думку науковця, існуючі фінансові інструменти, тобто різні валюти, акції та облігації, дозволяють людям поєднувати знання, ресурси та співпрацювати. Натомість цифрові гроші — це начебто альтернатива грошам та цінним паперам, але насправді популярність криптовалюти зростає пропорційно недовірі звичним фінансовим інструментам. 

"Можуть бути вагомі причини не довіряти банкам та урядам, які створюють долари, єни та інші валюти — але це не змінює того факту, що перевага на користь біткоїну ґрунтується на недовірі до громадських інститутів", — підкреслив  Юваль Ной Харарі.

Біткоїн - валюта недовіри
Скриншот з Twitter/Yuval Noah Harari

Нагадаємо, Сальвадор із 2021 року видобув майже 500 біткоїнів на суму близько 30 мільйонів доларів. Державний криптохолдинг країна змогла поповнити завдяки геотермальній електростанції, що використовує енергію вулкана.

Раніше ми повідомляли, що міненергетики Венесуели відключає всі криптовалютні майнінг-ферми країни від національної електромережі. 

криптовалюта
біржа
валюта
біткоїн

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