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Біткоїн зросте до рекордної позначки у 85 000 доларів — прогноз аналітиків

11 квітня 2024 04:05
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Прогноз росту біткоїна — що свідчить про зростання ціни криптовалюти до 85 000 дол.
Чоловік тримає біткоїн. Ілюстративне фото: Envato Elements
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Біткоїн нещодавно досяг нової рекордної цінової позначки й відтоді продовжує рости. Аналітики прогнозують, що наступний рівень зростання цієї криптовалюти сягне 85 000 доларів.

Про це повідомляє no worries у вівторок, 9 квітня.

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Що свідчить про зростання біткоїна

Ціна біткоїна демонструє позитивні настрої, оскільки інвестори продовжують активно його накопичувати. Протягом останнього тижня загальна пропозиція на біржах зменшилася з 812 000 BTC до 799 000 BTC, що означає переміщення майже 13 000 BTC (за 926 млн дол.) з бірж до гаманців інвесторів. Це свідчить про очікування користувачів подальшого зростання ціни криптовалюти.

На триденному графіку біткоїн виявляє патерн Вікоффа, що є методом технічного аналізу для визначення тенденцій та можливих розворотів на фінансових ринках. Цей патерн аналізує рух цін та обсягів, щоб виявити етапи накопичення, розподілу або націнки.

Наразі ціна біткоїна свідчить про вихід з моделі опору, вказуючи на подальший ріст упродовж наступних торгових сесій.

Хоч і в довгостроковій перспективі тяжко визначити ціну біткоїна, зважаючи на вплив безпрецедентних, непідзвітних факторів, проте аналітики вважають, що короткостроковою метою криптовалюти є цінова позначка в 85 тисяч доларів. Це випливає з торгової моделі симетричного трикутника, яку біткоїн показує на момент написання новини.

Нагадаємо, що у понеділок, 8 квітня, ціна біткоїна досягла позначки 72,2 тис. дол., зафіксувавши зростання на 4%. Таке підвищення відбулося після тижнів цінової волатильності на тлі очікувань наближення важливої події — халвінгу мережі.

Також ми писали, що споживачі фінансових послуг почали менш упереджено ставитися до криптовалют, ніж було до цього. Згідно з опитуванням Deutsche Bank, понад половина користувачів довіряє біткоїну. 

інвестиції
біткоін
криптовалюта
прогнози
фінанси
біткоїн

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