Скільки користувачів довіряють біткоїну — опитування Deutsche Bank

Чоловік тримає в руках біткоїн. Фото: Shutterstock.com

Споживачі фінансових послуг почали менш упереджено ставитися до криптовалют, ніж було до цього. Тепер понад половина користувачів довіряє біткоїну.

Про це повідомляє Reuters у вівторок, 9 квітня, спираючи на опитування Deutsche Bank.

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Так, опитування Deutsche Bank свідчить про те, що 52% опитаних розглядають криптовалюту Bitcoin як важливий актив і засіб оплати у майбутньому. Проте майже третина респондентів все ще передбачає, що його ціна може скоротитися до кінця 2024 року, навіть після рекордного зростання.

Видання зазначає, що інвестиції у цифрові криптовалюти нараховують мільярди. Однак провідні фінансові регулятори постійно наголошують на тому, що криптовалюта не має внутрішньої цінності і є ризикованим активом. До того 1% респондентів переконаний у тому, що криптовалюта є примхою чи чудернацьким винаходом, який невдовзі зникне.

Reuters підкреслює, що опитування було опубліковане в період рекордного зростання вартості Bitcoin, що наразі становить 69,078.95 дол. Тобто це свідчить про те, що ця криптовалюта знову сягнула рекордно високої позначки вартості після стрімкого падіння 2022 року.

Аналітики вважають, що збільшення інтересу до криптовалют пов’язане з очікуванням скорочення облікових ставок, що може призвести до інфляційного процесу, а також можливості зростання активів Bitcoin-ETF на ринку.

Нагадаємо, що ціна біткоїна в понеділок, 8 квітня, досягла позначки $72,2 тис. за монету. Таке підвищення відбулося після тижнів цінової волатильності на тлі очікувань наближення важливої події — халвінгу мережі.

Також ми повідомляли, що за прогнозом аналітиків Euronews, вартість біткоїна може сягнути близько 90 тисяч доларів до кінця 2024.