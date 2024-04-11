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Биткоин вырастет до рекордной отметки в 85 000 долларов — прогноз аналитиков

11 апреля 2024 04:05
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Прогноз роста биткоина — что свидетельствует о росте цены криптовалюты до 85 000 дол.
Мужчина держит биткоин. Иллюстративное фото: Envato Elements
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Биткоин недавно достиг новой рекордной ценовой отметки и с тех пор продолжает расти. Аналитики прогнозируют, что следующий уровень роста этой криптовалюты достигнет 85 000 долларов.

Об этом сообщает no worries во вторник, 9 апреля.

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Что свидетельствует о росте биткоина

Цена биткоина демонстрирует положительные настроения, поскольку инвесторы продолжают активно его накапливать. За последнюю неделю общее предложение на биржах уменьшилось с 812 000 BTC до 799 000 BTC, что означает перемещение почти 13 000 BTC (за 926 млн долл.) с бирж к кошелькам инвесторов. Это свидетельствует об ожиданиях пользователей дальнейшего роста цены криптовалюты.

На трехдневном графике биткоин обнаруживает паттерн Викоффа, являющегося методом технического анализа для определения тенденций и возможных разворотов на финансовых рынках. Этот паттерн анализирует движение цен и объемов для выявления этапов накопления, распределения или наценки.

В настоящее время цена биткоина свидетельствует о выходе из модели сопротивления, указывая на дальнейший рост в течение следующих торговых сессий.

Хотя и в долгосрочной перспективе трудно определить цену биткоина, учитывая влияние беспрецедентных, неподотчетных факторов, однако аналитики считают, что краткосрочной целью криптовалюты является ценовая отметка в 85 тысяч долларов. Это исходит из торговой модели симметричного треугольника, которую биткоин показывает на момент написания новости.

Напомним, что в понедельник, 8 апреля, цена биткоина достигла отметки 72,2 тыс. дол., зафиксировав рост на 4% Такое повышение произошло после недель ценовой волатильности на фоне ожиданий приближения важного события — халвинга сети.

Также мы писали, что потребители финансовых услуг стали менее предвзято относиться к криптовалютам, чем было до этого. Согласно опросу Deutsche Bank, более половины пользователей доверяют биткоину.

инвестиции
биткоин
криптовалюта
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финансы
биткоин

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