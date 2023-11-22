Військовий збір може сягнути 50% — деталі законопроєкту

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні для працівників бюджетної сфери можуть встановити різні ставки військового збору. Вони можуть стартувати зі звичних 1,5% і досягати 50%.

Це прописано у відповідному законопроєкті.

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Новий підхід в оподаткуванні військовим збором

Йдеться про проєкт закону № 10267, який днями зареєстрували у Верховній Раді. Документ пропонує встановити диференційний підхід в оподаткуванні військовим збором під час війни.

Згідно з ним, пропонується прив'язка ставки військового збору для платників податків державної та комунальної сфер до місячного оподаткованого доходу (у мінімальних зарплатах, встановлених в країні на час нарахування):

1,5% — при місячному оподаткованому доході до 3 мінімальних зарплат (на сьогодні — до 20,1 тис. грн),

3% — місячний дохід від 3 до 5 мінімальних зарплат;

5% — місячний дохід від 5 до 7 мінімальних зарплат;

7% — місячний дохід від 7 до 10 мінімальних зарплат;

10% — місячний дохід від 10 до 15 мінімальних зарплат;

15% — місячний дохід від 15 до 20 мінімальних зарплат;

20% — місячний дохід від 20 до 30 мінімальних зарплат;

25% — місячний дохід від 30 до 40 мінімальних зарплат;

30% — місячний дохід від 40 до 50 мінімальних зарплат;

40% — місячний дохід від 50 до 70 мінімальних зарплат;

50% — місячний дохід від 70 мінімальних зарплат (понад 470 тис. грн).

На сьогодні розмір мінімальної заробітної плати становить 6,7 тис. грн, а з 1 січня 2024-го має зрости до 7,1 тис. грн.

Відомо, що таку ініціативу автор проєкту, нардеп Георгій Мазурашу пов'язує з тим, що Верховна Рада не підтримала обмеження максимальних заробітних плат у державному секторі десятьма мінімалками. Посадовці, які отримують захмарні зарплати у державному чи комунальному секторі, мають хоча б сплачувати вищий військовий збір, вважає політик.

Джерело: ВРУ

Високі зарплати у держсекторі

Раніше у Кабінеті Міністрів заявили про намір переглянути встановлення зарплат для чиновників. Запропонували їх визначати на підставі класифікації посад. Це дозволило б запровадити систему визначення постійного розміру оплати праці конкретних працівників під назвою "грейдінг".

Однакові підходи дозволили б легше виявляти ймовірність правопорушень під час нарахування премій (розкрадання державних коштів). Новий підхід мав би змінити практику, встановивши:

70% зарплатні має становити посадовий оклад;

30% — премія.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила проєкт закону 9656-д, що передбачає додаткове тимчасове оподаткування банків. Документ підтримали у другому читанні та в цілому.

Також ми писали, що народні депутати можуть ввести податки на криптовалюту. У Верховну Раду внесли відповідний законопроєкт.