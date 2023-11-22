Военный сбор может достичь 50% — детали законопроекта

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине для работников бюджетной сферы могут установить разные ставки военного сбора. Они могут стартовать с привычных 1,5% и достигать 50%.

Это прописано в соответствующем законопроекте.

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Новый подход в налогообложении военным сбором

Речь идет о проекте закона №10267, который на днях зарегистрировали в Верховной Раде. Документ предлагает установить дифференциальный подход в налогообложении военным сбором во время войны.

Согласно ему, предлагается привязка ставки военного сбора для налогоплательщиков государственной и коммунальной сфер к месячному налогооблагаемому доходу (в минимальных зарплатах, установленных в стране на время начисления):

1,5% — при месячном налогооблагаемом доходе до 3 минимальных зарплат (на сегодняшний день — до 20,1 тыс. грн),

3% — месячный доход от 3 до 5 минимальных зарплат;

5% — месячный доход от 5 до 7 минимальных зарплат;

7% — месячный доход от 7 до 10 минимальных зарплат;

10% — месячный доход от 10 до 15 минимальных зарплат;

15% — месячный доход от 15 до 20 минимальных зарплат;

20% — месячный доход от 20 до 30 минимальных зарплат;

25% — месячный доход от 30 до 40 минимальных зарплат;

30% — месячный доход от 40 до 50 минимальных зарплат;

40% — месячный доход от 50 до 70 минимальных зарплат;

50% — месячный доход от 70 минимальных зарплат (более 470 тыс. грн).

На сегодняшний день размер минимальной заработной платы составляет 6,7 тыс. грн, а с 1 января 2024-го должен вырасти до 7,1 тыс. грн.

Известно, что такую инициативу автор проекта нардеп Георгий Мазурашу связывает с тем, что Верховная Рада не поддержала ограничение максимальных заработных плат в государственном секторе десятью минималками. Чиновники, получающие заоблачные зарплаты в государственном или коммунальном секторе, должны хотя бы платить высший военный сбор, считает политик.

Источник: ВРУ

Высокие зарплаты в госсекторе

Ранее в Кабинете Министров заявили о намерении пересмотреть установление зарплат для чиновников. Предложили их определять на основании классификации должностей. Это позволило бы ввести систему определения постоянного размера оплаты труда конкретных работников под названием "грейдинг".

Одинаковые подходы позволили бы легче выявлять вероятность правонарушений при начислении премий (хищения государственных средств). Новый подход должен изменить практику, установив:

70% зарплаты должен составлять должностной оклад;

30% — премия.

Что еще стоит знать

Напомним, Верховная Рада приняла проект закона 9656-д, предусматривающий дополнительное временное налогообложение банков. Документ был поддержан во втором чтении и в целом.

Также мы писали, что народные депутаты могут ввести налоги на криптовалюту. В Верховную Раду внесли соответствующий законопроект.