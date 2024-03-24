Канада планує скоротити кількість мігрантів — українські біженці можуть втратити роботу

Акція на підтримку України. Фото: Reuters

Уряд Канади планує скоротити кількість мігрантів, серед яких 300 тисяч українських біженців, у своїй країні. Міністр імміграції Канади Марк Міллер оголосив, що у планах також є скорочення кількості іноземних працівників.

Про це повідомляє CTV News.

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За словами міністра, стрімке зростання населення Канади призвело до ретельного вивчення імміграційної політики країни та особливо потоків тимчасових резидентів. Він заявив, що уряд планує скоротити кількість тимчасових мешканців Канади до п’яти відсотків населення протягом наступних трьох років. Наразі цей показник становить 6,2%, що в абсолютних числах складає 2,5 млн осіб.

Отже, протягом трьох років кількість мігрантів, серед яких чимало українських біженців, у країні має зменшитись приблизно на 480 тисяч, при умові, що нових біженців Канада взагалі не прийматиме.

Зменшення охопить не лише безробітних іноземців, але й іноземних студентів та працюючих мігрантів. Студентам, можливо, дадуть довчитись, але нових іноземців на навчання не будуть приймати.

Уряд також планує зменшити кількість працівників, які приїжджають до Канади в певних галузях з 1 травня. Міністр зайнятості Ренді Буассонно заявив, що компанії, які мають право використовувати до 30% своєї робочої сили через програму тимчасового залучення іноземних працівників, скоротять цю частку до 20%. Зміни не стосуються галузей охорони здоров’я та будівництва.

Минулого року Міллер заявляв, що у 2026 році кількість нових постійних мешканців Канади буде вирівняна у відповідь на кризу з житлом та іншими послугами.

Що ще треба знати

Нагадаємо, українські чоловіки призовного віку, які покинули Україну після розпочатого повномасштабного вторгнення, можуть зіткнутися з проблемою отримання фінансової підтримки за кордоном. У Німеччині вже розглядають можливість припинення виплат для таких осіб.

Ми також писали, що у Чехії реєстрація на пролонгування тимчасового захисту для українських громадян добігла кінця 15 березня 2024 року. Ті, хто не пройшов повторну реєстрацію, втратять відповідний статус в кінці поточного місяця.