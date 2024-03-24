Канада планирует сократить количество мигрантов — украинские беженцы могут потерять работу

Акция в поддержку Украины. Фото: Reuters

Правительство Канады планирует сократить количество мигрантов, среди которых 300 тысяч украинских беженцев в своей стране. Министр иммиграции Канады Марк Миллер объявил, что в планах также сокращение числа иностранных работников.

Об этом сообщает CTV News.

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По словам министра, стремительный рост населения Канады привел к тщательному изучению иммиграционной политики страны и особенно потоков временных резидентов. Он заявил, что правительство планирует сократить количество временных жителей Канады до пяти процентов населения в течение следующих трех лет. В настоящее время этот показатель составляет 6,2%, что в абсолютных числах составляет 2,5 млн человек.

Следовательно, в течение трех лет количество мигрантов, среди которых немало украинских беженцев, в стране должно уменьшиться примерно на 480 тысяч при условии, что новых беженцев Канада вообще не будет принимать.

Уменьшение охватит не только безработных иностранцев, но и иностранных студентов и работающих мигрантов. Студентам, возможно, дадут доучиться, но новых иностранцев на обучение не будут принимать.

Правительство также планирует снизить количество работников, приезжающих в Канаду в определенных отраслях с 1 мая. Министр занятости Рэнди Буассонно заявил, что компании, имеющие право использовать до 30% своей рабочей силы через программу временного привлечения иностранных работников, сократят эту долю до 20%. Изменения не касаются отраслей здравоохранения и строительства.

В прошлом году Миллер заявлял, что в 2026 году количество новых постоянных жителей Канады будет выровнено в ответ на кризис с жильем и другими услугами.

Что еще нужно знать

Напомним, украинские мужчины призывного возраста, покинувшие Украину после начавшегося полномасштабного вторжения, могут столкнуться с проблемой получения финансовой поддержки за рубежом. В Германии уже рассматривается возможность прекращения выплат для таких лиц.

Мы также писали, что в Чехии регистрация на пролонгирование временной защиты для украинских граждан подошла к концу 15 марта 2024 года. Не прошедшие повторную регистрацию потеряют соответствующий статус в конце текущего месяца.