Біженці у Польщі можуть масово втратити соцвплати навесні

Потрібно отримати номер PESEL UKR

У Польщі українцям для легального перебування та отримання соціальних виплат необхідно зробити низку кроків. Зокрема, потрібно поквапитися отримати номер PESEL UKR.

Про це повідомляється на Міграційній платформі EWL.

Отримання номера PESEL UKR

Так, навесні запрацювали нові правила. Потрібно отримати номер PESEL UKR протягом 30 днів з моменту в'їзду до Польщі, щоб не втратити номер, виїжджаючи з країни, під час повернення потрібно повідомити польського прикордонника про в'їзд на основі тимчасового захисту.

Окрім того, необхідно відмовитися від статусу тимчасового захисту в Польщі при виїзді в іншу країну ЄС від 30 днів — під час повернення до Польщі отримати статус більше не буде можливості. Якщо громадянин України перебуває понад 30 днів поза Польщею, він автоматично втрачає PESEL.

PESEL UKR — це документ, який дає можливість перебування у Польщі терміном на 18 місяців з можливістю виїхати з країни на термін до 30 днів. Він дозволяє отримувати соціальні виплати, користуватися державними медичними послугами, офіцій‌но працювати та навчатися.

У 2022 році набуття статусу Pesel Ukr було цілком добровільним. Українці могли його оформити та скористатися перевагами. Втім, раніше була змога перебувати на території Польщі і без внесення в національний реєстр із позначкою Ukr. Тепер саме на його підставі надаватимуть тимчасовий захист українцям у Польщі.

Перевірити чинний статус PESEL можна за посиланням.

Подання декларації

До 2 травня 2023 року потрібно подати декларацію PIT-37 щодо одного з основних податків для працюючих фізосіб. Відрахування від заробітної плати роботодавець здійснює самостійно. Однак, щоб "вирівняти" фінансові неточності, треба заповнити декларацію. За умови переплати держава має повернути кошти. Якщо буде недоплата, працівникові доведеться доплатити.

При цьому поїздка в Україну протягом року не знімає боргу зі сплати податку навіть, якщо українці пропрацювали у Польщі тиждень чи один день.

Соцдопомога "Сім'я 500+"

Ще навесні українці мають встигнути написати заяву на соціальну допомогу "Сім'я 500+". Її можна подати до кінця квітня. Сума виплати становить 4 тис. гривень по догляду за дитиною щомісяця.

Інші кроки

Ще треба відмовитись від "500+" при виїзді в Україну більше ніж на 30 днів. Потрібно повідомити про від'їзд у профілі на сайті ZUS, служба має доступ до інформації про перетин кордону (ZUS вже зафіксувала суму необґрунтовано виплаченої допомоги, яку потрібно повернути).

Що варто знати біженцям у Польщі

Нагадаємо, з весни 2023 року українські біженці, які перебувають у Польщі понад 120 днів і проживають у наданому їм житлі, мають покривати половину вартості проживання, при цьому ліміт становить 40 злотих на день (8,50 євро).

Звільнено від виплат за житло соціально незахищені категорії населення, такі як діти, пенсіонери, вагітні жінки, батьки-одиначки, батьки дітей віком до 12 років та особи, які перебувають у скрутному матеріальному становищі.

Також ми писали, що українці у Польщі у 2022 році активно відкривали нові компанії та ставали підприємцями. Їхня частка становить 45% нового іноземного бізнесу в країні.