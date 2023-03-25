Беженцы в Польше могут массово потерять соцоплаты весной

Необходимо получить номер PESEL UKR

В Польше украинцам для легального пребывания и получения социальных выплат необходимо предпринять ряд шагов. В частности, нужно поторопиться получить номер PESEL UKR.

Об этом сообщается на Миграционной платформе EWL.

Получение номера PESEL UKR

Так, нужно получить номер PESEL UKR в течение 30 дней с момента въезда в Польшу, чтобы не потерять номер, выезжая из страны, при возвращении нужно сообщить польскому пограничнику о въезде на основе временной защиты.

Кроме того, необходимо отказаться от статуса временной защиты в Польше при выезде в другую страну ЕС от 30 дней — при возвращении в Польшу получить статус больше не будет возможности. Если гражданин Украины находится более 30 дней вне Польши, он автоматически теряет PESEL.

PESEL UKR — это документ, дающий возможность пребывания в Польше сроком на 18 месяцев с возможностью уехать из страны на срок до 30 дней. Он позволяет получать социальные выплаты, пользоваться государственными медицинскими услугами, официально работать и учиться.

В 2022 году обретение статуса Pesel Ukr было вполне добровольным. Украинцы могли его оформить и воспользоваться преимуществами. Впрочем, раньше была возможность находиться на территории Польши и без внесения в национальный реестр со значком Ukr. Теперь именно на его основании будет предоставлена временная защита украинцам в Польше.

Проверить действующий статус PESEL можно по ссылке.

Представление декларации

До 2 мая 2023 года следует подать декларацию PIT-37 по одному из основных налогов для работающих физлиц. Отчисления от заработной платы работодатель производит самостоятельно. Однако чтобы "выровнять" финансовые неточности, нужно заполнить декларацию. При переплате государство должно вернуть средства. Если будет недоплата, работнику придется доплатить.

При этом поездка в Украину в течение года не снимает долг по уплате налога даже, если украинцы проработали в Польше неделю или один день.

Соцпомощь "Семья 500+"

Еще весной украинцы должны успеть написать заявление на социальную помощь "Семья 500+". Его можно подать до конца апреля. Сумма выплаты составляет 4 тыс. гривен по уходу за ребенком ежемесячно.

Другие шаги

Еще нужно отказаться от "500+" при выезде в Украину более чем на 30 дней. Следует сообщить об отъезде в профиле на сайте ZUS, служба имеет доступ к информации о пересечении границы (ZUS уже зафиксировала сумму необоснованно выплаченной помощи, которую нужно вернуть).

Что нужно знать беженцам в Польше

Напомним, с весны 2023 года украинские беженцы, находящиеся в Польше более 120 дней и проживающие в предоставленном им жилье, должны покрывать половину стоимости проживания, при этом лимит составляет 40 злотых в день (8,50 евро).

Освобождены от выплат за жилье социально незащищенные категории населения, такие как дети, пенсионеры, беременные женщины, родители-одиночки, родители детей младше 12 лет и лица, находящиеся в тяжелом материальном положении.

Также мы писали, что украинцы в Польше в 2022 году активно открывали новые компании и стали предпринимателями. Их доля составляет 45% нового иностранного бизнеса в стране.