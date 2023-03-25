Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Экономика arrow Беженцы в Польше могут массово потерять соцвыплаты весной arrow

Беженцы в Польше могут массово потерять соцвыплаты весной

25 марта 2023 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Беженцы в Польше могут массово потерять соцоплаты весной
Необходимо получить номер PESEL UKR
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Польше украинцам для легального пребывания и получения социальных выплат необходимо предпринять ряд шагов. В частности, нужно поторопиться получить номер PESEL UKR.

Об этом сообщается на Миграционной платформе EWL.

Читайте также:

Получение номера PESEL UKR

Так, нужно получить номер PESEL UKR в течение 30 дней с момента въезда в Польшу, чтобы не потерять номер, выезжая из страны, при возвращении нужно сообщить польскому пограничнику о въезде на основе временной защиты.

Кроме того, необходимо отказаться от статуса временной защиты в Польше при выезде в другую страну ЕС от 30 дней — при возвращении в Польшу получить статус больше не будет возможности. Если гражданин Украины находится более 30 дней вне Польши, он автоматически теряет PESEL.

PESEL UKR — это документ, дающий возможность пребывания в Польше сроком на 18 месяцев с возможностью уехать из страны на срок до 30 дней. Он позволяет получать социальные выплаты, пользоваться государственными медицинскими услугами, официально работать и учиться.

В 2022 году обретение статуса Pesel Ukr было вполне добровольным. Украинцы могли его оформить и воспользоваться преимуществами. Впрочем, раньше была возможность находиться на территории Польши и без внесения в национальный реестр со значком Ukr. Теперь именно на его основании будет предоставлена временная защита украинцам в Польше.

Проверить действующий статус PESEL можно по ссылке.

Представление декларации

До 2 мая 2023 года следует подать декларацию PIT-37 по одному из основных налогов для работающих физлиц. Отчисления от заработной платы работодатель производит самостоятельно. Однако чтобы "выровнять" финансовые неточности, нужно заполнить декларацию. При переплате государство должно вернуть средства. Если будет недоплата, работнику придется доплатить.

При этом поездка в Украину в течение года не снимает долг по уплате налога даже, если украинцы проработали в Польше неделю или один день.

Соцпомощь "Семья 500+"

Еще весной украинцы должны успеть написать заявление на социальную помощь "Семья 500+". Его можно подать до конца апреля. Сумма выплаты составляет 4 тыс. гривен по уходу за ребенком ежемесячно.

Другие шаги

Еще нужно отказаться от "500+" при выезде в Украину более чем на 30 дней. Следует сообщить об отъезде в профиле на сайте ZUS, служба имеет доступ к информации о пересечении границы (ZUS уже зафиксировала сумму необоснованно выплаченной помощи, которую нужно вернуть).

Что нужно знать беженцам в Польше

Напомним, с весны 2023 года украинские беженцы, находящиеся в Польше более 120 дней и проживающие в предоставленном им жилье, должны покрывать половину стоимости проживания, при этом лимит составляет 40 злотых в день (8,50 евро).

Освобождены от выплат за жилье социально незащищенные категории населения, такие как дети, пенсионеры, беременные женщины, родители-одиночки, родители детей младше 12 лет и лица, находящиеся в тяжелом материальном положении.

Также мы писали, что украинцы в Польше в 2022 году активно открывали новые компании и стали предпринимателями. Их доля составляет 45% нового иностранного бизнеса в стране.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

14:10 Задержание на границе: пограничники в Одесской области открыли огонь

Новина з фото

13:58 Адель завершает резиденцию в Вегасе: заоблачные цены на билеты и предложение от владельцев отеля

Новина з фото

13:54 Паспорта "сердцебиения" и печатная еда: ученые рассказали, каким будет путешествие в 2070 году

Новина з відео

13:40 Оккупанты ищут новую тактику: Гуменюк объяснила, откажется ли рф от массированных обстрелов

13:27 Игнат рассказал, почему рф стала чаще использовать авиабомбы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:27 В Киевской области полиция обнаружила еще более тысячи тел убитых украинцев, — Небитов

13:10 Круизные лайнеры на Дунае: в Одесской области могут построить пассажирский терминал

Новина з відео

13:07 SpaceX запустила в космос новую партию интернет-спутников Starlink: видео запуска

12:56 Спикер Госдумы рф Володин предлагает запретить деятельность МУС: с чем это связано

Новина з відео

12:51Южные штаты США страдают от торнадо: есть погибшие и разрушены дома

Новина з відео

13:40 Оккупанты ищут новую тактику: Гуменюк объяснила, откажется ли рф от массированных обстрелов

Новина з відео

13:07 SpaceX запустила в космос новую партию интернет-спутников Starlink: видео запуска

Новина з відео

12:51Южные штаты США страдают от торнадо: есть погибшие и разрушены дома

Новина з відео

12:40 Угроза ракетных ударов высока: ситуация в Черном море

Новина з відео

12:09 Выпускники Одесской морской академии примут участие в "битве за море", — Зеленский

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

11:11россия может готовить "жест доброй воли" в Херсонской области, — Гуменюк

Новина з відео

10:38 Украина уменьшила флот рф в Черном море на 20%, — Братчук

Новина з відео

10:05В Пенсильвании произошел взрыв на шоколадной фабрике: детали

Новина з відео

07:10 Множество рекордов для Франции в победном матче с Нидерландами

Новина з відео

06:05 Благовещение 2023: теплые поздравления в прозе, стихах и открытках

08:00Почему женщин так редко обвиняют в военных преступлениях: случай Львовой-Беловой

Новина з фото

07:25 ТОП-5 малоизвестных и интересных фактов о сериале "Секс в большом городе"

Эксклюзив

07:10Российское вторжение в Украину: неделя 56-я. Возле границы враг собирает войска

Новина з фото

21:45 ТОП-6 звезд, которых преследовали сталкеры: от отчаянных фанатов до жестоких убийц

Эксклюзив

19:03Мэр Ирпеня: "С середины апреля стартует мощное восстановление города. Будем как пчелы в улье"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

18:30Не заминировано: ТОП-пять мест, куда выехать на природу в Киевской области

Эксклюзив

18:00Альтернативный проезд в Бессарабию и развитие Одесчины: на что пойдут европейские деньги

Новина з фото

07:32Шоумену Педану — 41: чем сейчас занимается звезда "Подъема"

Эксклюзив

06:10В Украине закрылись сотни обменников: как они работают и сколько зарабатывают

Новина з фото

20:12 История любви Ефросининой и защитника Украины Тимура Хромаева

Актуальное по теме

None 25 Март 13:55

Задержание на границе: пограничники в Одесской области открыли огонь

None 25 Март 13:58

Адель завершает резиденцию в Вегасе: заоблачные цены на билеты и предложение от владельцев отеля

None 25 Март 13:54

Паспорта "сердцебиения" и печатная еда: ученые рассказали, каким будет путешествие в 2070 году

None 25 Март 13:29

Оккупанты ищут новую тактику: Гуменюк объяснила, откажется ли рф от массированных обстрелов

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB