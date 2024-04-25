Робота у Польщі — скільки заробляють біженці у 2024 році

Польські злоті у руках. Фото: Freepik

У 2024 році більшість українських громадян, які працюють у Польщі, отримують щомісяця не більше 5 тисяч злотих (у гривневому еквіваленті 48,3 тис. гривень). Біженцям доводиться обмежувати фінансові витрати та відкладати кошти, дехто має пільги.

Про це свідчать результати дослідження компанії Personnel Service.

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Які доходи українців у Польщі у 2024 році

Згідно з дослідженням, опитані українці розповіли, що мають заробітну плату у межах мінімальної (понад 50%), решта заробляють близько 4-5 тисяч злотих або від 38,64 тис. до 48,3 тис. гривень (30%).

Результати опитування вказують на те, що українці, які працюють в цій країні, мають економний спосіб життя й витрачають не більше 1 тис. злотих на місяць (тобто 9,6 тис. гривень).

48% біженців живуть на суму, не більшу за 500 злотих (4,83 тис. гривень), ще 29% витрачають на прожиття від 500 до 1 тис. злотих (4,83 тис. — 9,6 тис. гривень), а 14% — від 1 тис. до 2 тис. злотих (9,6 тис. — 19,32 тис. гривень).

Також користуються пільгами, які дають роботодавці, зокрема, мають житло (60% опитаних), безплатне харчування, проїзд на роботу (73%).

Українцям вдається відкладати більшу частину зароблених коштів.

На яких посадах працюють біженці

Також, згідно зі спостереженнями, відбувається поступова зміна категорії завдань, які виконують громадяни України.

Якщо минулого року 3/4 працювали на посадах нижчого рівня, у 2024 році — 37%. Завдання середнього рівня виконують 57%, тільки 6% обіймають високі посади.

Загалом ринок праці в Польщі є дружнім для українських біженців завдяки значно вищій заробітній платі, ніж на батьківщині, подібним мовним та низьким культурним бар'єрам, географічній близькості.

У квітні 2024 року мінімальна заробітна плата в Україні становить приблизно 845 злотих (8 тис. гривень) на місяць. Це майже учетверо менше, ніж у Польщі, де працівники отримують 3,2 тис. злотих (близько 30,9 тис. гривень).

"Зрозуміло, однак, що українців спокушає перспектива заробітку, наприклад, у Німеччині чи Нідерландах, де базова зарплата становить навіть 1 500 євро (63 300 гривень) на місяць. Щоправда, за житло чи харчування доводиться платити більше, але це все одно набагато більша сума, ніж у нас. А з огляду на те, що багато країн відкрилися для українців після війни, ця спокуса ще сильніша", — йдеться у дослідженні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Федеральній раді Швейцарської Конфедерації представили проєкт плану повернення громадян України, які мали там тимчасовий притулок, додому. Згідно з ним, на відповідні цілі пропонують надавати допомогу до 4 тис. євро.

Також ми писали, що у Німеччині деякі райони та муніципалітети заявили про обмеження можливості прийому нових біженців, зокрема й з України. Це відбувається з огляду на стабільно високий рівень міграції.