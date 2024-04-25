Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Беженцы в Польше — сколько зарабатывают украинцы в 2024 году arrow

Беженцы в Польше — сколько зарабатывают украинцы в 2024 году

25 апреля 2024 11:37
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Работа в Польше — сколько зарабатывают беженцы в 2024 году
Польские злотые в руках. Фото: Freepik
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В 2024 году большинство украинских граждан, работающих в Польше, получают ежемесячно не более 5 тысяч злотых (в гривневом эквиваленте 48,3 тыс. гривен). Беженцам приходится ограничивать финансовые расходы и откладывать средства, у некоторых есть льготы.

Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Personnel Service.

Читайте также:

Какие доходы украинцев в Польше в 2024 году

Согласно исследованию, опрошенные украинцы рассказали, что имеют заработную плату в пределах минимальной (более 50%), остальные зарабатывают около 4-5 тысяч злотых или от 38,64 тыс. до 48,3 тыс. гривен (30%).

Результаты опроса указывают на то, что работающие в этой стране украинцы имеют экономный образ жизни и тратят не более 1 тыс. злотых в месяц (то есть 9,6 тыс. гривен).

48% беженцев живут на сумму не более 500 злотых (4,83 тыс. гривен), еще 29% тратят на жизнь от 500 до 1 тыс. злотых (4,83 тыс. — 9,6 тыс. гривен), а 14% — от 1 тыс. до 2 тыс. злотых (9,6 тыс. — 19,32 тыс. гривен).

Также пользуются льготами, предоставляемыми работодателями, в частности, имеют жилье (60% опрошенных), бесплатное питание, проезд на работу (73%).

Украинцам удается откладывать большую часть заработанных денежных средств.

На каких должностях работают беженцы

Также, согласно наблюдениям, происходит постепенное изменение категории задач, выполняемых гражданами Украины.

Если в прошлом году 3/4 работали на должностях более низкого уровня, в 2024 году — 37%. Задания среднего уровня выполняют 57%, только 6% занимают высокие должности.

В целом рынок труда в Польше дружелюбен к украинским беженцам благодаря более высокой заработной плате, чем на родине, подобным языковым и низким культурным барьерам, географической близости.

В апреле 2024 года минимальная заработная плата в Украине составляет около 845 злотых (8 тыс. гривен) в месяц. Это почти в четыре раза меньше, чем в Польше, где работники получают 3,2 тыс. злотых (около 30,9 тыс. гривен).

"Понятно, однако, что украинцев соблазняет перспектива заработка, например, в Германии или Нидерландах, где базовая зарплата составляет даже 1 500 евро (63 300 гривен) в месяц. Правда, за жилье или питание приходится платить больше, но это все равно гораздо большая сумма, чем у нас. А учитывая, что многие страны открылись для украинцев после войны, этот соблазн еще сильнее", — говорится в исследовании.

Что еще стоит знать

Напомним, в Федеральном совете Швейцарской Конфедерации представили проект плана возвращения граждан Украины, имевших там временное убежище, домой. Согласно ему, на соответствующие цели предлагают оказывать помощь до 4 тыс. евро.

Также мы писали, что в Германии некоторые районы и муниципалитеты заявили об ограничении возможности приема новых беженцев, в том числе из Украины. Это происходит с учетом стабильно высокого уровня миграции.

Польша
зарплаты
работа
беженцы
деньги

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри