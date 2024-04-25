Работа в Польше — сколько зарабатывают беженцы в 2024 году

Польские злотые в руках. Фото: Freepik

В 2024 году большинство украинских граждан, работающих в Польше, получают ежемесячно не более 5 тысяч злотых (в гривневом эквиваленте 48,3 тыс. гривен). Беженцам приходится ограничивать финансовые расходы и откладывать средства, у некоторых есть льготы.

Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Personnel Service.

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Какие доходы украинцев в Польше в 2024 году

Согласно исследованию, опрошенные украинцы рассказали, что имеют заработную плату в пределах минимальной (более 50%), остальные зарабатывают около 4-5 тысяч злотых или от 38,64 тыс. до 48,3 тыс. гривен (30%).

Результаты опроса указывают на то, что работающие в этой стране украинцы имеют экономный образ жизни и тратят не более 1 тыс. злотых в месяц (то есть 9,6 тыс. гривен).

48% беженцев живут на сумму не более 500 злотых (4,83 тыс. гривен), еще 29% тратят на жизнь от 500 до 1 тыс. злотых (4,83 тыс. — 9,6 тыс. гривен), а 14% — от 1 тыс. до 2 тыс. злотых (9,6 тыс. — 19,32 тыс. гривен).

Также пользуются льготами, предоставляемыми работодателями, в частности, имеют жилье (60% опрошенных), бесплатное питание, проезд на работу (73%).

Украинцам удается откладывать большую часть заработанных денежных средств.

На каких должностях работают беженцы

Также, согласно наблюдениям, происходит постепенное изменение категории задач, выполняемых гражданами Украины.

Если в прошлом году 3/4 работали на должностях более низкого уровня, в 2024 году — 37%. Задания среднего уровня выполняют 57%, только 6% занимают высокие должности.

В целом рынок труда в Польше дружелюбен к украинским беженцам благодаря более высокой заработной плате, чем на родине, подобным языковым и низким культурным барьерам, географической близости.

В апреле 2024 года минимальная заработная плата в Украине составляет около 845 злотых (8 тыс. гривен) в месяц. Это почти в четыре раза меньше, чем в Польше, где работники получают 3,2 тыс. злотых (около 30,9 тыс. гривен).

"Понятно, однако, что украинцев соблазняет перспектива заработка, например, в Германии или Нидерландах, где базовая зарплата составляет даже 1 500 евро (63 300 гривен) в месяц. Правда, за жилье или питание приходится платить больше, но это все равно гораздо большая сумма, чем у нас. А учитывая, что многие страны открылись для украинцев после войны, этот соблазн еще сильнее", — говорится в исследовании.

Что еще стоит знать

Напомним, в Федеральном совете Швейцарской Конфедерации представили проект плана возвращения граждан Украины, имевших там временное убежище, домой. Согласно ему, на соответствующие цели предлагают оказывать помощь до 4 тыс. евро.

Также мы писали, что в Германии некоторые районы и муниципалитеты заявили об ограничении возможности приема новых беженцев, в том числе из Украины. Это происходит с учетом стабильно высокого уровня миграции.