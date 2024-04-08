Біженці у Європі — які розміри допомоги у різних країнах

Долари та євро в руках. Фото: Unsplush

Українським біженцям із тимчасовим захистом у низці країн продовжують надавати грошову допомогу. Розмір виплат коливається від 300 до понад 1 тис. євро.

Про це йдеться в аналітичних даних EnableMe, пише Zakordon.rayon.

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Виплати допомоги в країнах Європи

Умови програм соціальної підтримки громадян з України у різних країнах Європи різниться. Розмір допомоги, який виплачують громадянам, зокрема, залежить від складу родини та категорії вразливості: на дітей менший, ніж на дорослих. Враховують також житло, яке надає та оплачує держава.

Також в одних країнах суми допомоги підвищують, наприклад, у Німеччині, а в інших — мають намір скоротити, зокрема в Ірландії.

За даними EnableMe, українцям передбачені такі щомісячні виплати в різних країнах:

в Ірландії — близько 830 євро на одну дорослу людину;

у Бельгії — 1,1 тис. євро;

в Німеччині — близько 500 євро;

у Франції — 426 євро;

в Британії — від 300 євро;

у Норвегії — 650 євро;

у Швейцарії — 350-500 євро.

Зокрема, в Ірландії грошову допомогу надають додатково до безплатного житла. Доплачують до 190 євро за опіку над дитиною. Виплата на дітей до 16 років становить 140 євро.

Влада Бельгії виплачує одній дорослій людині щомісяця 1,1 тис. євро, однак родина із двома дітьми не зможе отримати суму, більшу за 1,54 тис. євро.

У Британії виплата для дорослої особи від 25 років становить 384 євро, для дитини — близько 330 євро.

Франція, якщо немає соціального житла, виплачує компенсацію у 7,4 євро на добу на одну особу. Загалом щомісячна допомога дорівнює 426 євро, якщо є дитина, то 528 євро.

Норвегія надає українцям з тимчасовим захистом близько 650 євро та до 350 євро — за кожну дитину. На інтеграційних курсах надають до 1,4 тис. євро на місяць на оплату за житло.

Німеччина виплачує близько 500 євро для дорослих, для дітей — понад 420 євро залежно від віку. Окремо оплачують оренду житла.

Швейцарія виділяє на утримання одного українського біженця щомісяця більш ніж 1,57 тис. франка (приблизно 1661 євро). Частину цією суми виплачують біженцям — від 350 до 500 франків.

Що ще варто знати

Нагадаємо, уряд Польщі має намір змінити правила надання допомоги біженцям з України. Зокрема, планують скасувати право на одноразову грошову виплату.

Також ми повідомляли, що раніше експерти назвали найкращі умови працевлаштування для біженців з України. За рейтингом міст ЄС, лідирують Мюнхен, Гамбург, Братислава, Осло, Стокгольм, Прага та Варшава.