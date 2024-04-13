У яких країнах приймають біженців з України у 2024 році та на яких умовах

Біженці на кордоні. Фото: Reuters

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, на початку 2024 року у світі було понад 6,3 мільйона біженців з України. Попри велику кількість переселенців, країни Євросоюзу продовжили термін тимчасового захисту для українських громадян до 2025 року.

Про те, які країни приймають біженців з України у 2024 році та на яких умовах, розповіли Факти ICTV.

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Німеччина

Ця країна вже прийняла багато українських біженців, але досі продовжує надавати тимчасовий захист людям, що тікають від війни. В’їхати до Німеччини можна без візи, але для перебування в країні протягом 90 днів необхідно оформити тимчасовий захист.

Яку допомогу надає Німеччина українцям:

безплатне житло;

фінансова допомога — регулярні виплати по безробіттю становлять 502 євро на місяць;

безплатніі медичні послуги;

право на працевлаштування — самостійно або через центри зайнятості;

освіта та безплатні курси німецької мови для дорослих.

Франція

Тимчасовий захист у Франції можна отримати строком на 6 місяців. Потім дозвіл на тимчасове проживання можна бути продовжити до трьох років. Біженці можуть отримувати грошову допомогу, розмір якої залежить від складу сім’ї.

Допомога на день становить:

на одну людину: 6,80 євро;

на двох людей: 10,20 євро;

на трьох людей: 13,60 євро.

Якщо біженці не проживають у безплатному державному житлі, також можуть отримати додаткову допомогу.

Швеція

Швеція надає біженцям безплатне державне чи орендоване житло. Цього року уряд країни планує збільшити виплати для біженців до 818 євро на місяць (33 тис. гривень). Безплатних курсів шведської мови поки немає, але у 2024 році можливе їх запровадження.

Швейцарія

Біженці у Швейцарії мають право на безплатну первинну медичну допомогу — консультацію лікарів, діагностику та безплатні ліки за рецептом. Умови надання допомоги можуть відрізнятися залежно від регіону країни.

Латвія

Латвія прийматиме українців до березня 2025 року. Країна надає одноразову фінансову допомогу у розмірі 343 євро на дорослого та 240 євро на дитину. Біженцям також виплачують додаткову щомісячну допомогу у розмірі 137 євро на першу людину та 96 євро на інших членів родини.

У 2024 році українці можуть розраховувати й на іншу матеріальну підтримку або соціальні послуги відповідно до власних потреб.

Чехія

У 2024 році умови проживання в цій країні змінилися. Відтепер біженці мають право на безплатне житло лише протягом перших 150 днів тимчасового захисту. Також надається грошова допомога, яка відповідає прожитковому мінімуму країни — 4 860 крон (8012 гривень) на дорослого, та 3 490 крон на дитину.

Румунія

Румунія буде надавати тимчасовий прихисток українцям лише до 2025 року. Підтримка від держави була до кінця 2023 року, але цього року кожен випадок розглядатиметься індивідуально. Проте переселенці можуть звернутися за нею до благодійних організацій.

Молдова

Біженці у Молдові можуть отримати 2200 лей (4600 грн) на кожного члена родини. Допомога виплачується благодійними організаціями, а не державою.

Канада

У Канаді українцям доступні спеціальні імміграційні програми, які включають швидке отримання дозволів на роботу та студентські візи. Також біженцям виплачують одноразову грошову виплату у розмірі 3000 канадських доларів.

Також біженців з України приймають Болгарія, Португалія, Данія, Нідерланди, Естонія, Норвегія, Велика Британія, Сполучені Штати.

Що ще треба знати

Нагадаємо, країни Європейського союзу (ЄС) продовжили термін дії захисту для українських біженців до березня 2025 року, однак деякі з них скорочують обсяги допомоги. Водночас ще є країни, які надають повноцінну підтримку українцям.

Ми також писали, що у Польщі восени 2024 року планують запровадити нову грошову допомогу. Відомо, що урядова ініціатива покликана підтримати сім'ї з дітьми.