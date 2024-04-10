Польща обіцяє запровадити нову грошову допомогу — деталі ініціативи

Польська валюта у руках. Фото: Freepik

У Польщі восени 2024 року планують запровадити нову грошову допомогу. Відомо, що урядова ініціатива покликана підтримати сімей з дітьми.

Про це повідомляє видання Yavp.pl.

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Уряд країни схвалив законопроєкт, що запроваджує фінансову підтримку тих громадян, які будуть поєднувати виховання дітей із роботою.

Йдеться про програму "Aktywny Rodzic" (Активні батьки), покликаної підтримувати жінок, які повертатимуться на ринок праці після того, як народили дитину.

Тобто повернення на польський ринок праці буде означати працевлаштування таких жінок на повний робочий день. Таким громадянкам обіцяють виплачувати грошову допомогу.

За словами прем'єра Польщі Дональда Туска, нова програма "Aktywny Rodzic" покликана надати підтримку батькам поєднувати сімейні та професійні обов'язки.

"Виклик, який давав про себе знати в останні роки, це те, що люди не хочуть мати дітей, тому що бояться, що їм нема з ким залишити дитину, або у них не буде грошей на опіку, бояться того, що немає місць у яслах. Це точно зміниться. Якщо Сейм і президент не створять нам проблем, то з 1 жовтня ця соціальна виплата буде доступна кожному польському дому", — наголосив очільник уряду.

Які суми допомоги обіцяють за програмою

Зокрема, запропонують на вибір такі варіанти надання грошової допомоги:

1,5 тис. злотих щомісяця для ситуації, коли обидва батьки працюють і мають намір скористатися послугами, наприклад, няні чи близьких родичів з догляду за дитиною. Умовою виплати допомоги буде договір;

1,5 тис. злотих щомісяця — якщо дитину віддаватимуть у ясла. Сума буде змінюватись;

500 злотих щомісяця — для батьків, які залишаться з дітьми вдома.

Що ще варто знати

Нагадаємо, уряд Польщі має намір змінити правила надання допомоги біженцям з України. Зокрема, планують скасувати право на одноразову грошову виплату.

Також ми писали, що в деяких країнах Європейського Союзу (ЄС) масово скорочується кількість українських біженців, які користуються тимчасовим захистом. Загалом там перебуває близько 4,2 млн українців.