Біженці в Європі — ТОП-5 країн з найкращими умовами для українців

Українські біженці. Фото: Reuters

Країни Європейського союзу (ЄС) продовжили термін дії захисту для українських біженців до березня 2025 року, однак деякі з них скорочують обсяги допомоги. Водночас ще є країни, які надають повноцінну підтримку українцям.

Про це інформує видання Mind.ua, посилаючись на дані Visit Ukraine.

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Швеція

На тлі намірів урядів більшості європейських країн про скорочення допомоги українцям, влада Швеції хоче підвищити розмір виплат. У цій країні зараз проживає близько 48 тис. громадян України. Біженцям доступний:

ринок праці;

соцзабезпечення;

медична допомога;

можливість отримувати освіту;

фінансова підтримка;

соціальне житло.

Хоч у 2024 році розмір допомоги становитиме 818 євро (34,5 тис. грн), проте Швеція є однією з найдорожчих країн світу. Додатково надають допомогу для родин із дітьми та соціально незахищеним громадянам. Єдиним недоліком є те, що в країні немає безплатних курсів шведської мови, хоча влада може запровадити їх цьогоріч.

Латвія

Латвія надає широку підтримку українцям. Зокрема, навіть оплачує квитки біженцям до країни. У рамках підтримки, надається 120 днів безплатного проживання та місяць безплатного харчування. Країна надає щомісячні виплати в сумі 137 євро (5,8 тис. грн) та іншу матеріальну допомогу та соціальні послуги. Передбачена одноразова допомога в кризових ситуаціях — близько 343 євро (14,54 тис. грн).

Німеччина

Німеччина, де найбільше українських біженців, залишається привабливим місцем, адже там надають найвищі суми допомоги. Ті, хто отримав статус тимчасового захисту, мають право:

на проживання у країні;

користування освітніми послугами;

на доступ до соціальних та медичних послуг;

доступ до ринку праці.

У 2024 році українським біженцям виплачують щомісяця по:

563 євро (23,74 тис. грн) — на кожного дорослого;

350–390 євро (14,6 тис. — 16,4 тис. грн) — на дитину.

Проте не скрізь у Німеччині приймають біженців. Також влада спонукатиме українців влаштовуватись на роботу. Мають намір скасувати мовні курси, а вчити німецьку можна буде після працевлаштування на спеціальних курсах від роботодавців та безпосередньо в середовищі.

Литва

У Литві для українців доступне безплатне державне житло чи помешкання, яке пропонують місцеві. Проблем із житлом в цій країні немає. Громадянам надають фіндопомогу як держава, так і численні благодійні організації. Освіта для дітей безкоштовна, надається безплатне харчування та допомога в купівлі шкільного приладдя.

Румунія

У Румунії українці з тимчасовим захистом отримують дозвіл на проживання та працевлаштування, а діти — освіту. В країні розвинена мережа українських шкіл, тому вчителям буде просто знайти там роботу.

Фіндопомогу країна не надає, однак можна оформити допомогу від благодійних організацій. Вразливим категоріям населення надають компенсацію за житло. Приємна перевага — помірні ціни на оренду житла.

Також прийнятні умови для біженців надає Португалія та Данія.

У Португалії фіндопомога доступна тільки для тих, хто не має інших джерел доходу. Сума підтримки:

близько 200 євро на місяць — для дорослих;

100 євро — на дитину.

У Данії українці можуть отримати фінансову допомогу у сумі від 2,82 тис. крон (15,5 тис. грн) до 13,1 тис. крон (72 тис. грн) залежно від соціального статусу біженця.

Що ще варто знати

Нагадаємо, біженцям із тимчасовим захистом у низці країн продовжують надавати грошову допомогу. Розмір виплат коливається від 300 до понад 1 тис. євро.

Також ми повідомляли, що уряд Польщі має намір змінити правила надання допомоги біженцям з України. Зокрема, планують скасувати право на одноразову грошову виплату.