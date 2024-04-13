В каких странах принимают беженцев из Украины в 2024 году и на каких условиях

Беженцы на границе. Фото: Reuters

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в начале 2024 года в мире насчитывалось более 6,3 миллиона беженцев из Украины. Несмотря на множество переселенцев, страны Евросоюза продлили срок временной защиты для украинских граждан до 2025 года.

О том, какие страны принимают беженцев из Украины в 2024 году и на каких условиях, рассказали Факты ICTV.

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Германия

Эта страна уже приняла много украинских беженцев, но до сих пор продолжает надавить временную защиту убегающим от войны людям. Въехать в Германию можно без визы, но для пребывания в стране в течение 90 дней необходимо оформить временную защиту.

Какую помощь оказывает Германия украинцам:

бесплатное жилье;

финансовая помощь — регулярные выплаты по безработице составляют 502 евро в месяц;

бесплатные и медицинские услуги;

право на трудоустройство — самостоятельно или через центры занятости;

образование и бесплатные курсы английского языка для взрослых.

Франция

Временную защиту во Франции можно получить на 6 месяцев. Затем разрешение на временное проживание можно продлить до трех лет. Беженцы могут получать пособие, размер которого зависит от состава семьи.

Пособие на день составляет:

на одного человека: 6,80 евро;

на двоих человек: 10,20 евро;

на троих человек: 13,60 евро.

Если беженцы не проживают в бесплатном государственном жилье, могут получить дополнительную помощь.

Швеция

Швеция предоставляет беженцам безвозмездное государственное или арендованное жилье. В этом году правительство страны планирует увеличить выплаты для беженцев до 818 евро в месяц (33 тысячи гривен). Бесплатных курсов шведского языка пока нет, но в 2024 году возможно их введение.

Швейцария

Беженцы в Швейцарии имеют право на бесплатную первичную медицинскую помощь — консультацию врачей, диагностику и бесплатные лекарства по рецепту. Условия предоставления помощи могут различаться в зависимости от региона.

Латвия

Латвия примет украинцев до марта 2025 года. Страна оказывает единовременную финансовую помощь в размере 343 евро на взрослого и 240 евро на ребенка. Беженцам также выплачивается дополнительная ежемесячная помощь в размере 137 евро на первого человека и 96 евро на других членов семьи.

В 2024 году украинцы могут рассчитывать и на другую материальную поддержку или социальные услуги в соответствии с собственными потребностями.

Чехия

В 2024 г. условия проживания в этой стране изменились. Теперь беженцы имеют право на бесплатное жилье только в течение первых 150 дней временной защиты. Также предоставляется денежная помощь, которая соответствует прожиточному минимуму страны — 4 860 крон (8 012 гривен) на взрослого и 3 490 крон на ребенка.

Румыния

Румыния будет предоставлять временное убежище украинцам только до 2025 года. Поддержка от государства действовала до конца 2023 года, но в этом году каждый случай будет рассматриваться индивидуально. Однако переселенцы могут обратиться за ней в благотворительные организации.

Молдова

Беженцы в Молдове могут получить 2200 лей (4 600 грн) на каждого члена семьи. Помощь выплачивается благотворительными организациями, а не государством.

Канада

В Канаде украинцам доступны специальные иммиграционные программы, включающие быстрое получение разрешений на работу и студенческие визы. Также беженцам выплачивают единовременную денежную выплату в размере 3 000 канадских долларов.

Также беженцев из Украины принимают Болгария, Португалия, Дания, Нидерланды, Эстония, Норвегия, Великобритания, США.

Что еще нужно знать

Напомним, страны Европейского союза (ЕС) продлили срок защиты для украинских беженцев до марта 2025 года, однако некоторые из них сокращают объемы помощи. В то же время еще есть страны, которые оказывают полноценную поддержку украинцам.

Мы также писали, что в Польше осенью 2024 планируют ввести новую денежную помощь. Известно, что правительственная инициатива призвана поддержать семьи с детьми.