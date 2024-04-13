Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Беженцы из Украины — какие страны принимают украинцев в 2024 году и на каких условиях arrow

Беженцы из Украины — какие страны принимают украинцев в 2024 году и на каких условиях

13 апреля 2024 16:41
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
В каких странах принимают беженцев из Украины в 2024 году и на каких условиях
Беженцы на границе. Фото: Reuters
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в начале 2024 года в мире насчитывалось более 6,3 миллиона беженцев из Украины. Несмотря на множество переселенцев, страны Евросоюза продлили срок временной защиты для украинских граждан до 2025 года.

О том, какие страны принимают беженцев из Украины в 2024 году и на каких условиях, рассказали Факты ICTV.

Читайте также:

Германия

Эта страна уже приняла много украинских беженцев, но до сих пор продолжает надавить временную защиту убегающим от войны людям. Въехать в Германию можно без визы, но для пребывания в стране в течение 90 дней необходимо оформить временную защиту.

Какую помощь оказывает Германия украинцам:

  • бесплатное жилье;
  • финансовая помощь — регулярные выплаты по безработице составляют 502 евро в месяц;
  • бесплатные и медицинские услуги;
  • право на трудоустройство — самостоятельно или через центры занятости;
  • образование и бесплатные курсы английского языка для взрослых.

Франция

Временную защиту во Франции можно получить на 6 месяцев. Затем разрешение на временное проживание можно продлить до трех лет. Беженцы могут получать пособие, размер которого зависит от состава семьи.

Пособие на день составляет:

  • на одного человека: 6,80 евро;
  • на двоих человек: 10,20 евро;
  • на троих человек: 13,60 евро.

Если беженцы не проживают в бесплатном государственном жилье, могут получить дополнительную помощь.

Швеция

Швеция предоставляет беженцам безвозмездное государственное или арендованное жилье. В этом году правительство страны планирует увеличить выплаты для беженцев до 818 евро в месяц (33 тысячи гривен). Бесплатных курсов шведского языка пока нет, но в 2024 году возможно их введение.

Швейцария

Беженцы в Швейцарии имеют право на бесплатную первичную медицинскую помощь — консультацию врачей, диагностику и бесплатные лекарства по рецепту. Условия предоставления помощи могут различаться в зависимости от региона.

Латвия

Латвия примет украинцев до марта 2025 года. Страна оказывает единовременную финансовую помощь в размере 343 евро на взрослого и 240 евро на ребенка. Беженцам также выплачивается дополнительная ежемесячная помощь в размере 137 евро на первого человека и 96 евро на других членов семьи.

В 2024 году украинцы могут рассчитывать и на другую материальную поддержку или социальные услуги в соответствии с собственными потребностями.

Чехия

В 2024 г. условия проживания в этой стране изменились. Теперь беженцы имеют право на бесплатное жилье только в течение первых 150 дней временной защиты. Также предоставляется денежная помощь, которая соответствует прожиточному минимуму страны — 4 860 крон (8 012 гривен) на взрослого и 3 490 крон на ребенка.

Румыния

Румыния будет предоставлять временное убежище украинцам только до 2025 года. Поддержка от государства действовала до конца 2023 года, но в этом году каждый случай будет рассматриваться индивидуально. Однако переселенцы могут обратиться за ней в благотворительные организации.

Молдова

Беженцы в Молдове могут получить 2200 лей (4 600 грн) на каждого члена семьи. Помощь выплачивается благотворительными организациями, а не государством.

Канада

В Канаде украинцам доступны специальные иммиграционные программы, включающие быстрое получение разрешений на работу и студенческие визы. Также беженцам выплачивают единовременную денежную выплату в размере 3 000 канадских долларов.

Также беженцев из Украины принимают Болгария, Португалия, Дания, Нидерланды, Эстония, Норвегия, Великобритания, США.

Что еще нужно знать

Напомним, страны Европейского союза (ЕС) продлили срок защиты для украинских беженцев до марта 2025 года, однако некоторые из них сокращают объемы помощи. В то же время еще есть страны, которые оказывают полноценную поддержку украинцам.

Мы также писали, что в Польше осенью 2024 планируют ввести новую денежную помощь. Известно, что правительственная инициатива призвана поддержать семьи с детьми.

Европейский союз
Европа
беженцы
переселенцы
деньги
помощь
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый